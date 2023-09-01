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Экономика

В Бишкеке предлагают поднять тарифы на проезд в общественном транспорте

Мэрия Бишкека извещает о начале обсуждения правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. Об этом говорится на сайте муниципалитета.

Отмечается, что действующие тарифы на проезд в общественном транспорте столицы не обеспечивают поступления необходимого количества финансовых средств пассажирским автопредприятиям и частным перевозчикам в условиях роста их эксплуатационных затрат. Это приводит к невозможности производить эксплуатационный ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и своевременную замену авторезины согласно нормативному сроку эксплуатации. Компании не могут обновлять подвижной состав из-за нерентабельности работы общественного транспорта. Кроме того, отмечен и пробел в сфере регулирования оплаты проезда в общественном транспорте Бишкека с использованием транспортных карт.

Мэрия предлагает повысить тарифы на проезд в общественном пассажирском транспорте столицы с учетом эксплуатационных затрат и уровня инфляции.

Там отмечают, что это необходимо для обеспечения бесперебойной, качественной перевозки жителей и гостей города. Кроме того, за счет этого ожидается улучшение экономического состояния муниципальных и частных предприятий пассажирского транспорта, появится возможность своевременного техобслуживания подвижного состава и его обновления. Кроме того, улучшится социальное положение работников предприятий и перевозчиков и сократится текучесть кадров.

На сегодня в Бишкеке перевозку пассажиров и багажа осуществляют три муниципальных предприятия, а также 27 частных фирм-перевозчиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274026/
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