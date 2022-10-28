Всемирный банк: Риск обесценивания валют усугубляет глобальный кризис

Обесценивание валют большинства развивающихся стран ведет к росту цен на продовольствие и топливо, что может усугубить продовольственный и энергетический кризисы, с которыми многие из этих стран уже столкнулись. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Всемирный банк отмечает, что на фоне опасений по поводу надвигающейся глобальной рецессии цены в долларовом выражении на большинство сырьевых товаров снизились с недавних пиковых значений. С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года до конца прошлого месяца цена на нефть марки Brent в долларах США упала почти на 6 процентов. Но из-за обесценивания валют почти в 60 процентах стран-импортерах нефти, относящихся к категории стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, в этот период наблюдался рост цен на нефть в национальной валюте.

Почти в 90 процентах этих стран также отмечался более значительный рост цен на пшеницу в местной валюте по сравнению с ростом цен в долларах США.

«Цены на многие сырьевые товары снизились по сравнению с пиковыми значениями, однако они все еще высоки по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. Дальнейший скачок мировых цен на продовольствие может усугубить проблему отсутствия продовольственной безопасности в развивающихся странах. Для того чтобы стимулировать предложение содействовать распределению и поддержать реальные доходы, необходим целый комплекс мер», — заявил вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Пабло Сааведра.

С начала войны на территории Украины цены на энергоносители были весьма нестабильными. Но сейчас ожидается их снижение. После того как в 2022 году они резко выросли примерно на 60 процентов, в 2023-м прогнозируется их снижение на 11 процентов. Несмотря на это замедление динамики, цены на энергоносители в следующем году все равно будут на 75 процентов выше, чем в среднем за последние пять лет.