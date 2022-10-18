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Экономика

Три банка Кыргызстана приостановили обслуживание российских карт «Мир»

Три коммерческих банка в Кыргызстане приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайтах финансово-кредитных учреждений.

«В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» приостановлено», — говорится в сообщении банка «Компаньон».

«Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт) «Мир» в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и «Элкарт» продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК «Мир» в устройствах банка будет оповещено дополнительно», — говорится в сообщении «Бакай Банка».

В «Дос-Кредобанке» также заявили о приостановлении обслуживания карт «Мир» российских банков.

«Приостанавливаются прием и обслуживание карт НСПК «Мир» в эквайринговой сети банка», — говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения.

Остальные банки пока не сообщали об изменении статуса сотрудничества с системой «Мир».

В Национальном банке ранее уже отмечали, что коммерческие банки страны сами принимают решение о сотрудничестве с той или иной платежной системой.

При этом на прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме заявил о необходимости расширения в КР сети банков, которые используют российские платежные системы.

«Необходимо активно продвигать, развивать, расширять сеть банков, которые используют российские платежные системы, как систему подтверждения финансовых сообщений, так и карту «Мир», которая в Кыргызстане принимается. Нужно расширять эту сеть тоже», — сказал он.

Напомним, что США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт России (операторы карт «Мир») Владимира Комлева. Сама система не входит в санкционные списки. При этом сообщалось, что США могут ввести санкции за поддержку использования карт «Мир» за пределами РФ.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования Национальной системы платежных карт и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ», — говорилось в заявлении.

Турецкие Isbank и DenizBank, а также некоторые банки Казахстана и Вьетнама заявили о приостановке приема карт «Мир».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248356/
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