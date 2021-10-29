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Экономика
Сюжет: COVID-19

Азиатский банк развития даст Кыргызстану $25 миллионов на закупку вакцин

Азиатский банк развития (АБР) утвердил проект на $25 миллионов для оказания помощи правительству Кыргызстана в закупке вакцин и проведении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте АБР.

Помощь АБР состоит из кредита и гранта в равных долях. Она будет направлена на поддержку Национального плана Кыргызстана по развертыванию вакцинации от COVID-19 путем закупки и доставки примерно 1,7 миллиона доз вакцины от COVID-19, а также шприцев и защитных безопасных контейнеров для утилизации шприцев для вакцинации.

«Вакцинация жизненно важна для сокращения распространения COVID-19 и предотвращения дальнейших потерь от пандемии. Этот проект поможет защитить людей в Кыргызстане и восстановить успехи страны в экономическом развитии и сокращении бедности», — сказал президент АБР Масацугу Асакава.

Проект АБР по поддержке вакцинации от COVID-19 поможет привить более 760 тысяч человек, или около 12 процентов населения республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212134/
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