В 2020 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,2 тонны золота

В 2020 году производство золота на руднике «Кумтор» составило 17 тонн 297,76 килограмма. Выплаты компании в Кыргызстане составили $344,68 миллиона, говорится в годовом отчете компаний «Центерра» и «Кумтор Голд Компани».

Основные производственные и финансовые показатели

В 2020 году объем производства золота на руднике «Кумтор» за счет переработки складских запасов ранее добытой руды составил 556 тысяч 136 унций, или 17 тонн 297,76 килограмма. В 2019-м он составил 600 тысяч 201 унцию, или 18 тонн 668,35 килограмма.

Снижение объемов производства золота в 2020 году связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде и более низким коэффициентом извлечения золота из руды, поступающей со складов.

В 2020 году содержание золота в поставляемой на фабрику руде в среднем составляло 3,27 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота из руды 81,4 процента. В 2019-м эти показатели составляли 3,69 грамма на тонну и 83,5 процента.

Фото «Кумтор Голд Компани». Месторождение Кумтор

402 унции

523 унции

В четвертом квартале 2020 года объем производства золота на руднике «Кумтор» за счет переработки складских запасов руды составил 90 тысяч, тогда как в аналогичном квартале 2019-го — 148 тысяч

Снижение объема производства золота связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде и более низким коэффициентом извлечения золота из руды. В четвертом квартале 2020 года содержание золота в поставляемой на фабрику руде в среднем составило 2,11 грамма на тонну при коэффициенте извлечения 74,2 процента. В аналогичном квартале 2019 года эти показатели составили 3,79 грамма на тонну и 85,3 процента.

В 2020 году в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей перечислили 15,3 миллиарда сомов.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупает ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте. Это предусмотрено пересмотренным договором о продаже золота и серебра, заключенным между «КГК», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана от 6 июня 2009 года. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за его пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Ситуация с COVID-19

«Кумтор» продолжает ограничительные и профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на руднике.

Как сообщалось ранее, в июле открытые горные работы производили не в полном объеме. Однако уже в сентябре компания возобновила работу в полном объеме, которую продолжили и в четвертом квартале. В течение всего минувшего года фабрика продолжала работать в штатном режиме.

Ситуация с отвалом пустой породы в долине ручья Лысый

В июле 2020 года «Кумтор» получил разрешение на дальнейшее использование долины ручья Лысый в качестве места для размещения отвалов пустой породы. В течение следующих двух лет отвал в долине ручья Лысый будет основным благодаря его близости к рабочей зоне № 20.

По новому плану размещения отвала в долине ручья Лысый предусматривается, что породу сначала разместят у подножия долины, а отвал будет формироваться вверх по склону долины, что на первых порах несколько удлинит маршрут транспортировки породы.

О техническом отчете по руднику «Кумтор»

В феврале 2021 года компания выпустила новый технический отчет по руднику «Кумтор» по состоянию на 1 июля 2020-го (Технический отчет по руднику «Кумтор» на 2021 год). Он продлевает срок эксплуатации рудника на пять лет — до 2031 года и увеличивает запасы золота на 107 процентов до 6,3 миллиона унций в руде (73,3 миллиона тонн руды при среднем содержании золота 2,66 грамма на тонну из расчета цены на золото в $1 тысячу 350 за унцию).

Технический отчет по руднику «Кумтор» на 2021 год представляет обновленный технический отчет на 2015-й, включая обновленную ресурсную модель на основе результатов расширенной программы разведочного и заполняющего бурения за последние годы.

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер месторождения

Технический отчет по руднику «Кумтор» на 2021 год также включает пересмотренный прогноз цены на золото, обновленные проектные углы бортов карьера, оценку капитальных и эксплуатационных затрат и расчеты металлургического извлечения на основе модернизации извлекательной фабрики, которые учтены при пересчете минеральных ресурсов и запасов, а также включены в обновленный проект финального карьера и планы горных работ и переработки.

Технический отчет составлен в соответствии с канадским государственным стандартом № 43-101 по раскрытию информации о проектах добычи полезных ископаемых («Стандарт № 43-101») и размещен в поисковой системе SEDAR 24 февраля 2021 года.

Датой вступления его в силу считается 1 июля 2020-го.

Производственная деятельность

В 2020 году «Кумтор» завершил отработку рабочей зоны № 19 и продолжил вскрышные работы и удаление льда в рабочей зоне № 20. В 2020-м объем горных работ составил 103,7 миллиона тонн породы. В 2019 году — 156,4 миллиона тонн.

Сокращение объемов связано с приостановкой горных работ с декабря 2019 года до середины января 2020-го, удлинением маршрута движения грузового транспорта вследствие изменения местоположения отвала, перенесенного из долины ручья Лысый в Центральную долину в первом полугодии. А также со снижением коэффициента использования техники по причине сокращения количества рабочей силы (в первую очередь в связи с пандемией COVID-19).

Из 103,7 миллиона тонн, извлеченных в 2020 году, 101,6 миллиона тонн капитализировали в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего производства в рабочей зоне № 20.

В четвертом квартале 2020-го «Кумтор» продолжил отработку рабочей зоны № 20. Объем горных работ в четвертом квартале 2020 года составил 42,7 миллиона тонн породы при том, что в аналогичном квартале 2019 года он составлял 28,6 миллиона тонн.

Увеличение объемов связано с приостановкой горных работ в декабре 2019 года после несчастного случая на отвале пустой породы в долине ручья Лысый. 42,7 миллиона тонн породы, извлеченных в четвертом квартале 2020 года, капитализированы в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего производства в рабочей зоне № 20.

Производственные издержки в перерасчете на унцию составили $342 в 2020 году против $381 в 2019-м.

Снижение связано с увеличением переработанных объемов, но частично компенсировано переработкой более бедных руд с низким коэффициентом извлечения золота.

Производственные издержки в перерасчете на унцию составили $439 в четвертом квартале 2020 года против $363 в четвертом квартале 2019 года. Увеличение связано с сокращением объема реализации золота.

Расходы на производство горных работ

Расходы на производство горных работ в перерасчете на тонну составили $1,52 в 2020 году против $1,26 в 2019-м.

Рост себестоимости связан с сокращением объема горных работ и удлинением маршрута движения грузового транспорта. Однако частично компенсирован снижением цен на дизельное топливо, расходов на техобслуживание и положительной динамикой обменного валютного курса.

Расходы на производство горных работ в перерасчете на тонну в четвертом квартале 2020 года составили $1,23, а в IV квартале 2019-го — $1,5.

Сокращение себестоимости горных работ связано с увеличением объема горных работ и снижением тарифов на дизельное топливо. Общая сумма расходов на производство горных работ составила $52,4 миллиона, из которой в четвертом квартале 2020 года капитализировали $48,1 миллиона.

Для сравнения, в четвертом квартале 2019-го из общей суммы расходов, составлявшей $42,8 миллиона, капитализировали $28,2 миллиона.

Расходы на фабричную переработку

Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну составили $10,97 в 2020 году против $12 в 2019-м.

Сокращение связано с увеличением объемов фабричной переработки и снижением расходов на техобслуживание вследствие меньшего объема работ по техобслуживанию в условиях пандемии COVID-19.

Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну составили $10,87 в четвертом квартале 2020 года против $13,48 в четвертом квартале 2019-го.

Сокращение связано с увеличением объемов фабричной переработки на 18 процентов и снижением расходов на техобслуживание.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов и общие расходы

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в перерасчете на унцию (без учета налога на валовой доход) в 2020 году составили $741, тогда как в 2019-м они составляли $598.

Увеличение связано с более высокой капитализацией вскрышных работ, меньшим объемом реализованных унций, более высокими капитальными расходами на поддержку производства, которые заключаются в приобретении 11 самосвалов с целью увеличить объем горных работ и с более высокими платежами в различные региональные фонды Кыргызстана в рамках Стратегического соглашения. Это увеличение частично компенсировано более низкими производственными издержками.

Общие расходы на основе побочного продукта в перерасчете на унцию в 2020 году составили $1 тысячу 42 доллара, в 2019-м — $838.

Увеличение связано с увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов на основе побочного продукта и увеличением выплачиваемых компанией налогов на валовой доход в связи с ростом цен на золото.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в пересчете на унцию (без учета налога на валовой доход) в четвертом квартале 2020 года составили $1 тысячу 131 доллар. В аналогичном квартале 2019 года — $657.

Увеличение связано с меньшим объемом реализованных унций с высоким уровнем капитализации вскрышных работ, поскольку основное внимание уделили вскрышным работам в рабочей зоне № 20, а также с более высокими совокупными капитальными расходами на поддержку производства в связи с модификацией и расширением парка самосвалов, что частично компенсировано более низкими производственными издержками.

Общие расходы на основе побочного продукта в пересчете на унцию в четвертом квартале 2020 года составили $1 тысячу 545, тогда как в аналогичном квартале 2019-го — $916.

Это связано с увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов на основе побочного продукта и приобретением самосвалов с целью поддержки увеличения объема горных работ.

Платежи на территории Кыргызстана

В 2020 году платежи на территории Кыргызстана (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $344,68 миллиона.

Всего за время работы компании с 1994 по 2020 год выплаты на территории Кыргызстана превысили $4,48 миллиарда.

Влияние «Кумтора» на макроэкономические показатели Кыргызстана

По предварительным данным Национального статистического комитета:

доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2020 году составила 12,5 процента ;

; доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства составила 23,3 процента.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты четвертого квартала и 2020 года: «Для Кумтора это был еще один успешный год, в котором мы достигли верхнего предела плановых производственных показателей. Объем производства золота составил 556 тысяч 136 унций , при этом совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили $741, то есть меньше нижнего предела, установленного для совокупных расходов на поддержание основных фондов».

В течение года компания полностью погасила задолженность и завершила год без долгов. Ее денежная наличность составила $545,2 миллиона. Скотт Перри

«В январе 2021 года мы продали 50 процентов наших акций в компании «Гринстоун Голд Майнз Партнершип», выручив около $210 миллионов (включая налоги и выплаты), тем самым еще больше укрепив баланс компании», — отметил президент.

«С учетом финансового положения компании, ее стабильных производственных показателей, достигнутых в последнее время, а также потоков наличных средств 23 февраля 2021 года совет директоров утвердил решение о выплате квартальных дивидендов в размере 0,05 канадского доллара за акцию», — заявил Скотт Перри.

«24 февраля 2021 года в поисковой системе SEDAR размещен обновленный технический отчет, отражающий продление срока эксплуатации рудника «Кумтор». Новый план на срок эксплуатации рудника значительно увеличивает запасы открытого карьера и продлевает срок эксплуатации рудника на пять лет. Согласно новому плану, срок его работы составляет 11 лет, а фабричная переработка продлевается до 2031 года. Новый план на срок эксплуатации рудника предусматривает, что постоянное ежегодное производство золота в среднем составит 590 тысяч унций в течение пяти лет, начиная с 2022 года. Совокупные расходы на поддержку основных фондов на основе побочного продукта в среднем составят $828 за унцию реализованной продукции», — отметил президент «Центерры».

— Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 декабря 2020-го на «Кумторе» произвели около 13,2 миллиона унций золота.

— «Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

— «Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается разработкой, развитием, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и на других рынках мира и является одним из крупнейших западных производителей золота в Центральной Азии.

«Центерра» имеет три основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызстане, рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада) и рудник «Оксют» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызская Республика через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 миллионов 401 тысяча 766 акций.

На 12 марта 2021 года стоимость пакета акций Кыргызстана превысила $772 миллиона.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам четвертого квартала и 2020 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.