В 2020 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,2 тонны золота

В 2020 году производство золота на руднике «Кумтор» составило 17 тонн 297,76 килограмма. Выплаты компании в Кыргызстане составили $344,68 миллиона, говорится в годовом отчете компаний «Центерра» и «Кумтор Голд Компани».
Основные производственные и финансовые показатели
В 2020 году объем производства золота на руднике «Кумтор» за счет переработки складских запасов ранее добытой руды составил 556 тысяч 136 унций, или 17 тонн 297,76 килограмма. В 2019-м он составил 600 тысяч 201 унцию, или 18 тонн 668,35 килограмма.
Снижение объемов производства золота в 2020 году связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде и более низким коэффициентом извлечения золота из руды, поступающей со складов.
В 2020 году содержание золота в поставляемой на фабрику руде в среднем составляло 3,27 грамма на тонну при коэффициенте извлечения золота из руды 81,4 процента. В 2019-м эти показатели составляли 3,69 грамма на тонну и 83,5 процента.
Снижение объема производства золота связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде и более низким коэффициентом извлечения золота из руды. В четвертом квартале 2020 года содержание золота в поставляемой на фабрику руде в среднем составило 2,11 грамма на тонну при коэффициенте извлечения 74,2 процента. В аналогичном квартале 2019 года эти показатели составили 3,79 грамма на тонну и 85,3 процента.
В 2020 году в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей перечислили 15,3 миллиарда сомов.
Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупает ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в городе Кара-Балте. Это предусмотрено пересмотренным договором о продаже золота и серебра, заключенным между «КГК», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана от 6 июня 2009 года. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызстане и за его пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».
Ситуация с COVID-19
«Кумтор» продолжает ограничительные и профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на руднике.
Как сообщалось ранее, в июле открытые горные работы производили не в полном объеме. Однако уже в сентябре компания возобновила работу в полном объеме, которую продолжили и в четвертом квартале. В течение всего минувшего года фабрика продолжала работать в штатном режиме.
Ситуация с отвалом пустой породы в долине ручья Лысый
В июле 2020 года «Кумтор» получил разрешение на дальнейшее использование долины ручья Лысый в качестве места для размещения отвалов пустой породы. В течение следующих двух лет отвал в долине ручья Лысый будет основным благодаря его близости к рабочей зоне № 20.
По новому плану размещения отвала в долине ручья Лысый предусматривается, что породу сначала разместят у подножия долины, а отвал будет формироваться вверх по склону долины, что на первых порах несколько удлинит маршрут транспортировки породы.
О техническом отчете по руднику «Кумтор»
В феврале 2021 года компания выпустила новый технический отчет по руднику «Кумтор» по состоянию на 1 июля 2020-го (Технический отчет по руднику «Кумтор» на 2021 год). Он продлевает срок эксплуатации рудника на пять лет — до 2031 года и увеличивает запасы золота на 107 процентов до 6,3 миллиона унций в руде (73,3 миллиона тонн руды при среднем содержании золота 2,66 грамма на тонну из расчета цены на золото в $1 тысячу 350 за унцию).
Технический отчет по руднику «Кумтор» на 2021 год представляет обновленный технический отчет на 2015-й, включая обновленную ресурсную модель на основе результатов расширенной программы разведочного и заполняющего бурения за последние годы.
Технический отчет составлен в соответствии с канадским государственным стандартом № 43-101 по раскрытию информации о проектах добычи полезных ископаемых («Стандарт № 43-101») и размещен в поисковой системе SEDAR 24 февраля 2021 года.
Датой вступления его в силу считается 1 июля 2020-го.
Производственная деятельность
В 2020 году «Кумтор» завершил отработку рабочей зоны № 19 и продолжил вскрышные работы и удаление льда в рабочей зоне № 20. В 2020-м объем горных работ составил 103,7 миллиона тонн породы. В 2019 году — 156,4 миллиона тонн.
Сокращение объемов связано с приостановкой горных работ с декабря 2019 года до середины января 2020-го, удлинением маршрута движения грузового транспорта вследствие изменения местоположения отвала, перенесенного из долины ручья Лысый в Центральную долину в первом полугодии. А также со снижением коэффициента использования техники по причине сокращения количества рабочей силы (в первую очередь в связи с пандемией COVID-19).
Из 103,7 миллиона тонн, извлеченных в 2020 году, 101,6 миллиона тонн капитализировали в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего производства в рабочей зоне № 20.
В четвертом квартале 2020-го «Кумтор» продолжил отработку рабочей зоны № 20. Объем горных работ в четвертом квартале 2020 года составил 42,7 миллиона тонн породы при том, что в аналогичном квартале 2019 года он составлял 28,6 миллиона тонн.
Увеличение объемов связано с приостановкой горных работ в декабре 2019 года после несчастного случая на отвале пустой породы в долине ручья Лысый. 42,7 миллиона тонн породы, извлеченных в четвертом квартале 2020 года, капитализированы в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего производства в рабочей зоне № 20.
Производственные издержки в перерасчете на унцию составили $342 в 2020 году против $381 в 2019-м.
Снижение связано с увеличением переработанных объемов, но частично компенсировано переработкой более бедных руд с низким коэффициентом извлечения золота.
Производственные издержки в перерасчете на унцию составили $439 в четвертом квартале 2020 года против $363 в четвертом квартале 2019 года. Увеличение связано с сокращением объема реализации золота.
Расходы на производство горных работ
Расходы на производство горных работ в перерасчете на тонну составили $1,52 в 2020 году против $1,26 в 2019-м.
Рост себестоимости связан с сокращением объема горных работ и удлинением маршрута движения грузового транспорта. Однако частично компенсирован снижением цен на дизельное топливо, расходов на техобслуживание и положительной динамикой обменного валютного курса.
Расходы на производство горных работ в перерасчете на тонну в четвертом квартале 2020 года составили $1,23, а в IV квартале 2019-го — $1,5.
Сокращение себестоимости горных работ связано с увеличением объема горных работ и снижением тарифов на дизельное топливо. Общая сумма расходов на производство горных работ составила $52,4 миллиона, из которой в четвертом квартале 2020 года капитализировали $48,1 миллиона.
Для сравнения, в четвертом квартале 2019-го из общей суммы расходов, составлявшей $42,8 миллиона, капитализировали $28,2 миллиона.
Расходы на фабричную переработку
Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну составили $10,97 в 2020 году против $12 в 2019-м.
Сокращение связано с увеличением объемов фабричной переработки и снижением расходов на техобслуживание вследствие меньшего объема работ по техобслуживанию в условиях пандемии COVID-19.
Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну составили $10,87 в четвертом квартале 2020 года против $13,48 в четвертом квартале 2019-го.
Сокращение связано с увеличением объемов фабричной переработки на 18 процентов и снижением расходов на техобслуживание.
Совокупные расходы на поддержание основных фондов и общие расходы
Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в перерасчете на унцию (без учета налога на валовой доход) в 2020 году составили $741, тогда как в 2019-м они составляли $598.
Увеличение связано с более высокой капитализацией вскрышных работ, меньшим объемом реализованных унций, более высокими капитальными расходами на поддержку производства, которые заключаются в приобретении 11 самосвалов с целью увеличить объем горных работ и с более высокими платежами в различные региональные фонды Кыргызстана в рамках Стратегического соглашения. Это увеличение частично компенсировано более низкими производственными издержками.
Общие расходы на основе побочного продукта в перерасчете на унцию в 2020 году составили $1 тысячу 42 доллара, в 2019-м — $838.
Увеличение связано с увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов на основе побочного продукта и увеличением выплачиваемых компанией налогов на валовой доход в связи с ростом цен на золото.
Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в пересчете на унцию (без учета налога на валовой доход) в четвертом квартале 2020 года составили $1 тысячу 131 доллар. В аналогичном квартале 2019 года — $657.
Увеличение связано с меньшим объемом реализованных унций с высоким уровнем капитализации вскрышных работ, поскольку основное внимание уделили вскрышным работам в рабочей зоне № 20, а также с более высокими совокупными капитальными расходами на поддержку производства в связи с модификацией и расширением парка самосвалов, что частично компенсировано более низкими производственными издержками.
Общие расходы на основе побочного продукта в пересчете на унцию в четвертом квартале 2020 года составили $1 тысячу 545, тогда как в аналогичном квартале 2019-го — $916.
Это связано с увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов на основе побочного продукта и приобретением самосвалов с целью поддержки увеличения объема горных работ.
Платежи на территории Кыргызстана
В 2020 году платежи на территории Кыргызстана (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $344,68 миллиона.
Всего за время работы компании с 1994 по 2020 год выплаты на территории Кыргызстана превысили $4,48 миллиарда.
Влияние «Кумтора» на макроэкономические показатели Кыргызстана
По предварительным данным Национального статистического комитета:
- доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2020 году составила 12,5 процента;
- доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства составила 23,3 процента.
Комментарий
Президент и главное должностное лицо «Центерры» Скотт Перри так прокомментировал результаты четвертого квартала и 2020 года: «Для Кумтора это был еще один успешный год, в котором мы достигли верхнего предела плановых производственных показателей. Объем производства золота составил 556 тысяч
В течение года компания полностью погасила задолженность и завершила год без долгов. Ее денежная наличность составила $545,2 миллиона.Скотт Перри
«В январе 2021 года мы продали 50 процентов наших акций в компании «Гринстоун Голд Майнз Партнершип», выручив около $210 миллионов (включая налоги и выплаты), тем самым еще больше укрепив баланс компании», — отметил президент.
«С учетом финансового положения компании, ее стабильных производственных показателей, достигнутых в последнее время, а также потоков наличных средств 23 февраля 2021 года совет директоров утвердил решение о выплате квартальных дивидендов в размере 0,05 канадского доллара за акцию», — заявил Скотт Перри.
«24 февраля 2021 года в поисковой системе SEDAR размещен обновленный технический отчет, отражающий продление срока эксплуатации рудника «Кумтор». Новый план на срок эксплуатации рудника значительно увеличивает запасы открытого карьера и продлевает срок эксплуатации рудника на пять лет. Согласно новому плану, срок его работы составляет 11 лет, а фабричная переработка продлевается до 2031 года. Новый план на срок эксплуатации рудника предусматривает, что постоянное ежегодное производство золота в среднем составит 590 тысяч унций в течение пяти лет, начиная с 2022 года. Совокупные расходы на поддержку основных фондов на основе побочного продукта в среднем составят $828 за унцию реализованной продукции», — отметил президент «Центерры».
— Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, является крупнейшим золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 декабря 2020-го на «Кумторе» произвели около 13,2 миллиона унций золота.
— «Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».
— «Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания, которая занимается разработкой, развитием, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и на других рынках мира и является одним из крупнейших западных производителей золота в Центральной Азии.
«Центерра» имеет три основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызстане, рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада) и рудник «Оксют» в Турции.
Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.
Кыргызская Республика через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого крупного пакета акций «Центерры» — 77 миллионов 401 тысяча 766 акций.
На 12 марта 2021 года стоимость пакета акций Кыргызстана превысила $772 миллиона.
Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам четвертого квартала и 2020 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.