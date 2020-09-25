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Экономика

Итоги августа. Падение экономики замедлилось, но радоваться рано

Экономика Кыргызстана пока не оправилась от последствий введенного еще весной жесткого карантина. Да, улучшение ситуации и постепенное восстановление связей с торговыми партнерами сделали свое дело, замедлив падение ВВП. Но эксперты предупреждают, что радоваться рано. До конца года не стоит даже мечтать о росте.

Падение ВВП продолжается

За январь-август 2020 года объем ВВП Кыргызстана составил 335 миллиардов 269,5 миллиона сомов.

За восемь месяцев падение экономики достигло 5,9 процента.

В январе-марте 2020 года в Кыргызстане ВВП вырос на 1,5 процента. Но за последние пять месяцев упал на 7,4 процента. По сравнению с июлем в августе ВВП подрос на 0,2 процента.

«Падение ВВП обусловлено в основном проблемами в строительстве и сфере услуг. Падение отраслей товарного производства по сравнению с прошлым годом составило 0,8 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 9,8 процента», — отметили в Нацстаткоме.

В январе-августе в структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (46,5 процента). По сравнению с 2020-м она снизилась на 0,9 процента. Доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 4,9 процента — до 42,7 процента. В том числе промышленность — 23 процента. Это на 4,1 процента выше, чем в прошлом году.

Доля сельского хозяйства — 12,9 процента с ростом на 1,2 процента, доля строительства снизилась на 0,4 процента, составив 6,8 процента.

Промышленность начала расти

В промышленном производстве ситуация более оптимистичная по сравнению со всей экономикой. Эта сфера в течение всего года показывала относительную устойчивость. Даже в самые сложные периоды падение промпроизводства было минимальным. По итогам восьми месяцев 2020 года отмечен даже скромный рост — 0,1 процента.

Это связано с увеличением объемов производства фармацевтической (в 2,5 раза) и химической продукции (на 17,9 процента), производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 11,6 процента).

Снижение отмечено в производстве нефтепродуктов (на 56,1 процента), текстильной отрасли, производстве одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 23,1 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 15,6 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 14,4 процента), в добыче полезных ископаемых (на 7,6 процента), производстве пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 6,5 процента).

Дешевеют продукты и напитки

В январе-августе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го рост цен в целом по республике составил 2,2 процента.

Максимальный рост потребительских цен и тарифов с начала года зафиксировали в Таласской области (5,3 процента). Это связано с повышением цен на продукты и безалкогольные напитки (на 12,1 процента).

В августе по сравнению с июлем потребительские цены и тарифы в целом по республике снизились на 0,2 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подешевели на 0,6 процента, непродовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия, а также тарифы на услуги, оказываемые населению, подорожали на 0,1 процента.

Зарплаты продолжают расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 996 сомов. Она выросла практически во всех сферах. Исключение составили предприятия и организации сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам первого полугодия 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 478,91 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 911,39 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам июля внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $3 миллиарда 83,7 миллиона, что на 21,7 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $1 миллиард 129,2 миллиона (рост на 1,7 процента), импорт — $1 миллиард 954,5 миллиона (падение на 30,9 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 288,7 миллиона.

Улучшений пока не будет

Динамика экономической активности в регионе Евразийского банка развития (ЕАБР) в июле была неоднородной. Это объясняется различиями в эпидемиологической обстановке. В Казахстане и Кыргызстане из-за повторного ввода карантинных ограничений деловая активность в июле вновь сократилась.

Базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает последовательное смягчение карантинных ограничений в оставшейся части года, что будет формировать условия для восстановления экономической активности.

Мы ожидаем постепенное оживление потребительского и инвестиционного спроса, поддерживаемого антикризисными мерами властей. 

команда аналитиков ЕАБР 

При этом риски для прогноза повышенные, так как развитие эпидемиологической ситуации остается неопределенным, а вероятность усиления геополитической напряженности сохраняется. Последнее может оказать существенное негативное воздействие на бизнес-климат в регионе.

В ЕАБР отметили, что в Кыргызстане падение объемов инвестиций сохраняется пятый месяц подряд на фоне приостановления работ по действующим проектам из-за пандемии. Частичная работа предприятий торговли, ограниченный внутренний спрос и низкие котировки нефти обусловливают низкую инфляцию в сегментах непродовольственных товаров и услуг.

«Действие этих сдерживающих факторов сохранится в прогнозный период, и индекса потребительских цен, по нашим оценкам, опустится в 2021 году ниже целевого ориентира», — подчеркнули в ЕАБР.

В Министерстве экономики Кыргызстана тоже не дают положительных прогнозов. В ведомстве считают, что до конца года экономика не восстановится. В итоге падение ВВП по итогам 2020-го составит 5,6 процента. Рост начнется только с середины 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166267/
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