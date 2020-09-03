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Экономика

Налоговая не рекомендует покупать топливо вне АЗС

Государственная налоговая служба обращает внимание автовладельцев на необходимость приобретения ГСМ только на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, недобросовестные продавцы, торгующие бензином на обочинах дорог, остановках маршрутных такси и в других местах, зачастую выдают свой товар за Аи-92 и Аи-95. Но на самом деле они торгуют бензином самого низкого октанового числа — Аи-76 или Аи-80.

«Использование некачественного бензина ведет к поломкам машины и затратам на ее ремонт. Поэтому во избежание технических проблем с автомобилем рекомендуем заправляться исключительно в специализированных точках реализации ГСМ — на АЗС», — порекомендовали в ГНС.

Напомним, что с 1 июля в рамках проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» автозаправочные станции, в том числе автомобильные газозаправочные и газонаполнительные компрессорные, начали работать с автоматизированной системой управления АЗС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163960/
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Налоговая не рекомендует покупать топливо вне АЗС