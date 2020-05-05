Centerra Gold объявила о выплате дивидендов в размере $0,04 за акцию

Совет директоров Centerra Gold Inc. принял решение о выплате дивидендов в размере 0,04 канадских доллара за обыкновенную акцию, то есть на общую сумму 11 миллионов 752 тысячи 650 канадских долларов (приблизительно $8,3 миллиона по текущему курсу). Об этом говорится в заявлении компании.

Дивиденды в размере 0,04 канадских доллара за обыкновенную акцию выплатят 4 июня 2020 года всем акционерам, зарегистрированным на 21 мая 2020 года. Дивиденды подлежат обложению подоходным налогом Канады.

«Centerra продолжает внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусной инфекцией, пытаясь оценить ее последствия для деятельности компании в будущем. Oценивая перспективы развития нынешней ситуации, помимо всех прочих факторов, которые в обычном порядке учитываются советом директоров при начислении дивидендов, также потребуется тщательно проанализировать и то, какие последствия распространение COVID-19 может иметь для программы распределения дивидендов и в какой степени. В соответствии с дивидендной политикой сроки выплаты и размеры дивидендов определяются советом директоров и зависят, кроме всего прочего, и от результатов производственной деятельности компании, денежных потоков и финансовых условий, ее текущих и прогнозируемых потребностей в капитале и от общей деловой конъюнктуры», — отмечается в заявлении.