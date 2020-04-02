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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим

Сегодня компания «Акун» сообщила, что вынужденно останавливает производство выбоя муки на двух заводах — «Акун» и «Бишкекский мелькомбинат». Об этом говорится на официальной странице предприятия в социальных сетях.

Сотрудников производства, отвечающих за выпуск муки на мельнице и погрузку на складах, вновь не пропустили через блокпосты. В компании отметили, что, несмотря на то что все документы для получения пропусков сдали еще неделю назад, их так и не выдали, а документы потеряли.

«Кроме того, сейчас наши склады завалены отрубями, которые заняли все место выпуска муки, вследствие чего невозможно продолжать производство муки. Отруби — это корм для скота, который покупают фермеры. Если правительство не решит вопрос в срочном порядке, фермеров ждут большие проблемы, что повлечет повышение цен на мясо», — отметили в компании.

В «Акуне» рассказали, что через блокпосты на склады не пропускают покупателей, которые берут отруби и освобождают помещение для дальнейшего производства муки.

«Мы просим правительство взять под личный контроль выдачу пропусков для сотрудников заводов, отвечающих за производство муки, и фермеров, которые покупают отруби», — заключили в компании.

Остановка этих двух заводов означает полное прекращение производства муки. Ведь из всех предприятий, входящих в группу компаний «Акун», муку выпускают только на них.

Сегодня комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что предприниматели получили 2,7 тысячи пропусков. Он считает, что этого вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности столицы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148928/
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