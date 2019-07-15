Итоги полугодия. Экономика Кыргызстана вышла из спячки

По итогам первого полугодия 2019 года можно смело констатировать: экономика Кыргызстана вышла из спячки. ВВП значительно вырос, а вот цены при этом почти нет.

Экономика начала расти

По итогам января — июня 2019 года ВВП Кыргызстана составил 232 миллиарда 560,1 миллиона сомов. По сравнению с 2018 годом он вырос на рекордные 6,4 процента.

Но такие цифры связаны с тем, что в прошлом году вплоть до четвертого квартала показатели роста экономики были невысокими. Это было связано со снижением темпов добычи золота.

А вот в 2017-м рост был более высоким. Поэтому сравнение показателей первого полугодия 2017 и 2019 годов показывает, что экономика страны выросла лишь на 0,3 процента.

Однако стоит отметить, что после небольшого замедления по итогам мая рост экономики ускорился — на 0,8 процента. На сегодня рост ВВП сравнялся с показателями января 2019 года.





Гораздо более реально картину происходящего в экономике демонстрируют данные по росту экономики без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор. В прошлом году показатели в этой области были довольно неплохими и демонстрировали стабильный рост.

По итогам первого полугодия ВВП без учета Кумтора составил 207 миллиардов 525 миллионов сомов и вырос на 2,1 процента по сравнению с 2018-м.

Интересно, что за месяц показатели улучшились. Рост экономики увеличился на 0,6 процента.

Промышленный рост за счет золота

Зависимость показателей экономики от уровня добычи золота хорошо видна на показателях промышленного производства. В 2018 году из-за снижения добычи драгоценного металла показатели были довольно низкими. При этом рост был в основном за счет работы швейной и текстильной отрасли. А вот в 2019 году основу промышленного роста составляет уже горнорудный сектор.

По итогам января — июня 2019 года в Кыргызстане произведено промышленной продукции на 127 миллиардов 522,3 миллиона сомов. Это на 19,7 процента больше, чем в 2018-м.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства обусловлен увеличением производства основных металлов, добычи металлических руд, угля, сырой нефти и природного газа, а также в текстильном производстве.

Вместе с тем отмечалось снижение в производстве нефтепродуктов (на 32,7 процента), фармацевтической (на 18,3 процента) и химической (на 4,2 процента) продукции, а также одежды (на 11,8 процента).

Без предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем промышленного производства сложился в сумме 66 миллиардов 820,1 миллиона сомов и снизился по сравнению с 2018-м на 4,2 процента.

Дорожает картофель, дешевеет молоко

В январе — июне в целом по республике потребительские цены повысились на 0,3 процента. При этом потребительские цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 1,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,4 процента. А вот цены и тарифы на непродовольственные товары, напротив, снизились на 2 процента, услуги — на 0,4 процента.

С начала года снижение потребительских цен и тарифов наблюдалось в Ошской области (на 0,3 процента) и Оше (на 0,7 процента).

Наибольший рост цен (3,1 процента) зафиксирован в Иссык-Кульской области, где по сравнению с другими регионами в первом полугодии больше всего подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 6,3 процента).

Максимальный прирост цен и тарифов на алкогольные напитки и табачные изделия зафиксирован в Иссык-Кульской области (4,5 процента), услуги — в Таласской области (1,4 процента), непродовольственные товары — в Оше (0,4 процента).

В горнорудке растут зарплаты

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 16 тысяч 20 сомов.

При этом повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности за исключением предприятий и организаций сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам первого квартала 2019 года прожиточный минимум в стране составил 4 тысячи 681,31 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 168,37 сома.