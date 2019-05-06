Что известно о новых членах СД Centerra Gold от Кыргызстана

Канадская компания Centerra Gold Inc. анонсировала итоги выборов в состав совета директоров. В него от Кыргызстана вошли два новых человека — Дуйшен Касенов и Максат Кобонбаев.
24.kg собрало информацию о представителях КР в канадском предприятии.
В разное время работал в крупных золотодобывающих компаниях — Chaarat Operating Company, Andash Mining и в проектах фирмы Kazakhmys в Казахстане. На руднике «Кумтор» с 2007-го, когда получил должность старшего менеджера по вопросам безопасности и защиты окружающей среды.
С 2012 по 2018 год работал советником, а потом заместителем генерального директора австралийской горнорудной компании «Манас ресурсы» (Z-Explorer). Предприятие владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Шамбесай.