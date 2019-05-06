Что известно о новых членах СД Centerra Gold от Кыргызстана

Канадская компания Centerra Gold Inc. анонсировала итоги выборов в состав совета директоров. В него от Кыргызстана вошли два новых человека — Дуйшен Касенов и Максат Кобонбаев.

24.kg собрало информацию о представителях КР в канадском предприятии.

является членом правления «Кумтор Голд Компани» с 2015-го. С 2008 по 2015 год являлся независимым экспертом департамента госэкспертизы Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

В разное время работал в крупных золотодобывающих компаниях — Chaarat Operating Company, Andash Mining и в проектах фирмы Kazakhmys в Казахстане. На руднике «Кумтор» с 2007-го, когда получил должность старшего менеджера по вопросам безопасности и защиты окружающей среды.

также хорошо знаком с работой золоторудных предприятий. В 2011 году занимал пост директора по связям с правительством/заместителя председателя правления «Талас Копер Голд». Компания владела четырьмя лицензиями Министерства природных ресурсов КР на геологоразведочные работы на месторождениях Талды-Булак, Кенташ, Барколь и Коргонташ в Таласской области. Работу остановила в 2013-м.

С 2012 по 2018 год работал советником, а потом заместителем генерального директора австралийской горнорудной компании «Манас ресурсы» (Z-Explorer). Предприятие владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Шамбесай.