Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» открылся Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», организованный по инициативе президента КР.

Глава государства в своей речи отметил, что у алтайских народов России, потомков енисейских кыргызов, очень непростая судьба. Они пережили страшные столетия, войны, гнет различных завоевателей, истребление и ассимиляцию.