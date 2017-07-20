Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» открылся Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», организованный по инициативе президента КР.
Глава государства в своей речи отметил, что у алтайских народов России, потомков енисейских кыргызов, очень непростая судьба. Они пережили страшные столетия, войны, гнет различных завоевателей, истребление и ассимиляцию.
Алтайские народы нуждаются в особом отношении и заботе со стороны государства. Это имидж России. Они имеют право знать свой язык, свою историю, своих предков. И для этого надо создавать все условия.Алмазбек Атамбаев