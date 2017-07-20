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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» открылся Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи»,  организованный по инициативе президента КР.

Глава государства в своей речи отметил, что у алтайских народов России, потомков енисейских кыргызов, очень непростая судьба. Они пережили страшные столетия, войны, гнет различных завоевателей, истребление и ассимиляцию.

Алтайские народы нуждаются в особом отношении и заботе со стороны государства. Это имидж России. Они имеют право знать свой язык, свою историю, своих предков. И для этого надо создавать все условия.

Алмазбек Атамбаев

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