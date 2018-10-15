Детей с проблемами слуха обучат оперному пению

Слабослышащих ребят начнут обучать оперному пению. Также планируется бесплатное обучение талантов из малообеспеченных семей. Такие планы ставит перед собой открывшаяся в Бишкеке в конце минувшей недели частная музыкальная школа «Бельканто».

Основали новое учебное заведение народная артистка КР, солистка Кыргызской национальной филармонии Замира Мавлянова и меценат Дмитрий Щербаков. По их словам, учебное заведение готово принять не только детей, но и взрослых. Также обладательница оперного сопрано сообщила, что недавно узнала о том, что в Кыргызстане есть группа поющих детей с нарушениями слуха, и она готова взяться за их обучение.

Замира Мавлянова обучает желающих вокальному мастерству давно, но теперь появилась возможность делать это в отдельном новом здании, специально обставленном и оборудованном для занятий и концертов. Вскоре новая школа представит бишкекчанам оперетту, в которой будут задействованы ученики школы, пообещала певица на открытии.

Церемонию открытия посетили преподаватель Замиры Мавляновой - народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, кинорежиссер Болот Шамшиев, певец Султан Каримов, режиссер телевидения Айнура Алдашева, президент Первого детского хосписа Динара Аляева, друзья, одноклассники певицы и другие.

— В такое трудное время, когда государство и народ переживают трудности, престиж и уровень профессиональной культуры упали, Замира и Дмитрий пытаются вернуть на достойное место в нашей жизни классическое искусство для воспитания подрастающих кыргызстанцев, — отметила Кайыргуль Сартбаева. — Школа называется «Бельканто»: происходит возрождение этого термина, когда-то очень востребованного. На днях скончалась Монсеррат Кабалье. Я ее когда-то слышала в Москве — она исполняла партию Нормы в опере Беллини. Думаю, открытие такой школы сделает возможным расцвет мастерства бельканто (техника виртуозного пения) в Кыргызстане и появление у нас своих Монсеррат Кабалье.