В Джалал-Абаде скоропостижно скончался Пайзуллабек Рахманов

В Джалал-Абаде на 62-м году жизни скоропостижно скончался Пайзуллабек Паязбекович Рахманов, экс-директор Госагентства по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве Кыргызской Республики. Причиной смерти стал инфаркт.

Пайзуллабек Паязбекович Рахманов родился 5 января 1956 года в селе Гава Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Пайзуллабек Рахманов получил два высших образования — в КСХИ имени К.И.Скрябина и Кыргызско-Российской юридической академии. В 1970-х годах, начав трудовую деятельность старшим инспектором Госсельтехнадзора Ноокенского райсельхозуправления и пройдя все этапы карьеры от инженера до руководителя, П.Рахманов в 2005 году стал акимом Свердловского района мэрии Бишкека, а в 2008-м назначен директором Государственного агентства по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве Кыргызской Республики.

Пайзуллабек Паязбекович был опорой для своих родителей, верным супругом, любящим отцом и дедушкой.

Добрая память о Пайзуллабеке Рахманове навсегда останется в сердцах его 8 детей и 19 внуков.

Он навсегда остается в наших сердцах верным другом и мудрым советчиком, всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации. Помним, любим, скорбим.