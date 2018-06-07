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Бизнес

«Эйр Кыргызстан» — рентабельное предприятие и включено в программу приватизации

В последнее время вокруг ОсОО «Эйр Кыргызстан» в средствах массовой информации муссируются слухи, что авиакомпания находится в предбанкротном состоянии и простаивает без работы.

«Эйр Кыргызстан» информирует, что предбанкротное состояние в авиакомпании сложилось в 2010 году, когда учредитель предприятия госконцерн «Кыргызалтын» потребовал выплатить вложенные в развитие 68 миллионов сомов. В то время в компании из воздушных судов были Ан-24 (2 единицы), Ту-134 (1 единица), Ту-154 (1 единица) и «Боинг 737-200» (1 единица).

При содействии правительства КР удалось продлить сроки выплат, и за два года, то есть до 2012-го, сумма была выплачена полностью. При этом за этот же период удалось приобрести в лизинг воздушное судно «Боинг».

В настоящее время в авиакомпании числятся четыре воздушных судна:

  • «Боинг 737-500». Находится в собственности авиакомпании, простаивает из-за технической неисправности двигателя.
  • «Боинг 737-300». Находится в лизинге и субаренде, работает в одной из европейских стран.
  • Ту-154. Морально и физически устарел, дальнейшая эксплуатация экономически нерентабельна.
  • «Боинг 737-200». Передан авиакомпании «Эйр Кыргызстан» по решению суда.

Сложности в компании начались после увеличения паритетных частот между Россией и Кыргызстаном, когда российские авиакомпании начали демпинг тарифов ниже себестоимости, для того чтобы выдавить кыргызские компании с рынка.

ОАО «Эйр Кыргызстан» — рентабельное предприятие, в настоящее время проводится работа по привлечению инвесторов. Кроме того, рассматривается вопрос о включении авиакомпании в программу приватизации государственной собственности на 2018-2020 годы.

Есть заинтересованные в приобретении пакета акций стороны, при кредиторской задолженности 251 миллион сомов активы предприятия составляют 595 миллионов сомов.

Также в авиакомпании уточняют информацию о заработной плате председателя правления компании. Оклад составляет 71 000 сомов с учетом отчислений в бюджет, а не $4 000, как озвучено в СМИ. И уже более трех месяцев председатель правления находится в отпуске без содержания по состоянию здоровья.
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