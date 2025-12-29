14:14
Зимние каникулы-2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!

Приближаются самые длинные выходные года — время зимних путешествий и долгожданных встреч. Кто-то отправляется на горнолыжные курорты России и Казахстана, кто-то летит за солнцем в ОАЭ, Таиланд или Вьетнам, а кто-то едет в гости к близким в Узбекистан или на шопинг в Турцию.

Где бы вы ни оказались этой зимой, с роумингом от О! ваш смартфон поймает сеть сразу после приземления. Вы сможете мгновенно сообщить близким о прибытии, заказать такси и поделиться первыми кадрами отпуска в социальных сетях.

Популярные направления — единые выгодные условия

Специальные интернет-пакеты в роуминге от О! действуют в самых востребованных странах этого сезона.

  • Соседние страны: Россия, Казахстан, Узбекистан.
  • Пляжный отдых и экзотика: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам.
  • Классика туризма: Турция, Германия, Испания, Франция и многие другие. Полный список стран можно проверить в приложении «Мой О!».

Почему это удобно для зимних поездок?

  1. Связь сразу по прилете: Интернет заработает как только самолет коснется земли. Вам не нужно искать местные SIM-карты в аэропорту или разбираться в иностранных тарифах.
  2. Ваш номер всегда активен: Друзья и коллеги смогут дозвониться вам по привычному номеру, а банковские приложения и мессенджеры не потребуют перерегистрации.
  3. Контроль расходов: Вы платите только за выбранный пакет. Никаких «сюрпризов» на балансе после возвращения домой.
  4. Безлимитный WhatsApp и Telegram — поздравляйте близких с Новым годом, отправляйте видео с пляжей или лыжных трасс без ограничений.

Как подключить?

Подключить нужный объем интернета и другие нужные услуги можно еще в Кыргызстане в приложении «Мой О!». Просто зайдите в раздел «Моя связь» — «Роуминг» или наберите команду: *997# (подключение бесплатное, оплата только за выбранный трафик).

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Путешествуйте вместе с Мобильным оператором О!.

Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 г..
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/356468/
