Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime

Стартовал сезон закупа новогодних подарков — и сейчас лучшее время покупать все под елочку с выгодой. O!Prime и карта Visa Cashback O!Bank помогут вернуть часть потраченных денег на ваши покупки.

Чтобы получать выгоду с ваших приобретений, подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!» и оплачивайте покупки картой Visa Cashback O!Bank — она возвращает 2 процента кешбэка автоматически.

Купили зимнюю куртку в маркетплейсе, выбираете игрушки детям, оплачиваете продукты к праздничному столу или новогодний декор — 2 процента всегда ваши. То же самое касается кофе, такси или ужина с близкими — все, что оплачено картой O!Bank, приносит кешбэк.

Если карты у вас еще нет, оформите ее за пару минут в приложении «Мой О!» или посетите O!Store. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store и подключите подписку O!Prime в приложении в разделе «Еще».

Помимо кешбэка, O!Prime дает: +10 гигабайт скоростного интернета каждый месяц, до 100 процентов кешбэка при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и широкую сеть партнеров, где можно рассчитываться О!Бонусами.

Проведите сезон новогодних покупок выгодно вместе с O!Prime. Подробности на o.kg .

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016 г..

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г..

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г..