18:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Бизнес

Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime

Стартовал сезон закупа новогодних подарков — и сейчас лучшее время покупать все под елочку с выгодой. O!Prime и карта Visa Cashback O!Bank помогут вернуть часть потраченных денег на ваши покупки.

Чтобы получать выгоду с ваших приобретений, подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!» и оплачивайте покупки картой Visa Cashback O!Bank — она возвращает 2 процента кешбэка автоматически.

Купили зимнюю куртку в маркетплейсе, выбираете игрушки детям, оплачиваете продукты к праздничному столу или новогодний декор — 2 процента всегда ваши. То же самое касается кофе, такси или ужина с близкими — все, что оплачено картой O!Bank, приносит кешбэк.

Если карты у вас еще нет, оформите ее за пару минут в приложении «Мой О!» или посетите O!Store. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store и подключите подписку O!Prime в приложении в разделе «Еще».

Помимо кешбэка, O!Prime дает: +10 гигабайт скоростного интернета каждый месяц, до 100 процентов кешбэка при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и широкую сеть партнеров, где можно рассчитываться О!Бонусами.

Проведите сезон новогодних покупок выгодно вместе с O!Prime. Подробности на o.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016 г..

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г..

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г..
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354438/
просмотров: 204
Версия для печати
Популярные новости
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
12 декабря, пятница
18:40
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за ...
18:31
Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
17:46
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
17:45
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
17:45
МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах