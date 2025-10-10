Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest

В Бишкеке 8 октября прошел форум, организованный инвестиционно-строительной компанией Elite Invest. Мероприятие собрало более 500 гостей из числа инвесторов, владельцев земли и людей, готовых запускать собственные проекты.
Как рассказали организаторы, в условиях растущего интереса к инвестициям и предпринимательству на рынке недвижимости Кыргызстана появляется уникальная инициатива — «Школа миллионеров» от Elite Invest.
Это не просто образовательная программа, а полноценный путь от первого шага в строительный бизнес до запуска собственной компании, сопровождаемый наставниками и партнерами с многолетним опытом.
Акбар Азимходжаев, генеральный директор инвестиционно-строительной компании Elite Invest, рассказывает: «Наша компания объединяет три ключевых направления: инвестиции, проекты и бизнес-образование. Мы анализируем перспективные строительные проекты, предлагаем их инвесторам, а затем сопровождаем их на всем пути — от заключения сделки до получения прибыли».
Главная идея — не просто привлечение капитала, а обучение инвесторов основам бизнеса. Ведь, по словам Акбара Азимходжаева, есть те, кто предпочитает пассивно получать доход, а есть и такие, кто хочет расти, учиться и запускать собственные компании.
«Школа миллионеров»: от теории к практике
«Школа миллионеров» — это образовательное направление Elite Invest, открытое для всех, кто хочет войти в строительный бизнес. И что удивительно — обучение бесплатное.
Образовательная программа включает несколько уровней.
-
Теоретическая база — ежемесячные бесплатные семинары и тренинги для всех желающих.
-
Практическое участие — для тех, кто уже располагает капиталом от $10 тысяч, открывается возможность войти в реальные проекты Elite Invest.
-
Создание бизнеса — для амбициозных инвесторов с крупным капиталом предлагается помощь в запуске собственной строительной компании, с полным сопровождением и партнерским участием Elite Invest.
«Мы делимся своим опытом. Никто не теряет — все в выигрыше. Мы зарабатываем столько же, сколько и обычно, но при этом даем возможность зарабатывать и другим», — подчеркивает Акбар Азимходжаев.
Инвестор как партнер: новая модель на строительном рынке
В отличие от большинства компаний, работающих за счет дольщиков, Elite Invest делает ставку на частных инвесторов. Это позволяет:
-
сократить срок строительства, например, с трех лет до двух лет;
-
снизить себестоимость объекта;
-
увеличить маржинальность за счет быстрого темпа и роста цены квадратного метра.
«Мы зарабатываем свои деньги, а дополнительную прибыль отдаем инвестору. Благодаря этому мы строим быстрее, дешевле и качественнее. Это выгодно всем: и нам, и людям, которые годами ждут свои квартиры», — объясняет директор Elite Invest.
Миссия: не только прибыль, но и общественная польза
За бизнес-стратегией Elite Invest стоит глубокая социальная идея. Компания хочет не просто строить, но и развивать экономику страны.
«Мы хотим, чтобы кыргызстанцы, работающие строителями за границей, возвращались домой. Если здесь будут зарплаты, достойные условия, спрос на специалистов — люди будут оставаться, а не уезжать», — говорит Акбар Азимходжаев.
Спрос на недвижимость в стране огромный. Анализ показывает, что более 300 тысяч семей ищут возможность приобрести жилье. Но предложений все еще недостаточно, особенно по соотношению «цена — качество».
Компания активно работает в связке с компанией Elite House, которая на рынке уже 13 лет и зарекомендовала себя как один из надежных и успешных застройщиков страны.
Открытость, наставничество и вера в людей
Основатель Elite Invest и Elite House — предприниматель Тимур Файзиев — подчеркивает, что «Школа миллионеров» создавалась на основе многолетнего опыта, в котором были как успехи, так и кризисы.
«Сегодня очень мало долларовых миллионеров, которые готовы делиться своими знаниями бесплатно. Мы же открыто рассказываем, как работает бизнес, чтобы люди могли стать успешнее. Пророк Мухаммад «да благословит его Аллах и приветствует» говорил: «Не будет полной веры у тебя, пока ты не будешь желать брату своему того же, чего желаешь себе». Мы желаем себе свободы, путешествий, больших денег, бизнеса. Почему бы не желать этого и другим?» — сказал Тимур Файзиев.
Конкуренция или сообщество?
На вопрос, не опасается ли компания, что вырастит себе конкурентов, Тимур Файзиев отвечает с уверенностью: «Чем больше качественных игроков на рынке — тем лучше. Конкуренция рождает качество, а это выгодно и нам, и покупателям. Мы не боимся новых компаний, наоборот, это создает здоровую динамику и усиливает рынок».
«Школа миллионеров» от Elite Invest — это не просто про инвестиции. Это про создание новой бизнес-культуры, где успех — это не закрытый клуб, а пространство возможностей для всех, кто готов действовать.
Если вы хотите расти, учиться, инвестировать и создавать собственный бизнес — возможно, ваш путь к миллиону начинается именно здесь.