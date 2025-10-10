Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest

В Бишкеке 8 октября прошел форум, организованный инвестиционно-строительной компанией Elite Invest. Мероприятие собрало более 500 гостей из числа инвесторов, владельцев земли и людей, готовых запускать собственные проекты.

Как рассказали организаторы, в условиях растущего интереса к инвестициям и предпринимательству на рынке недвижимости Кыргызстана появляется уникальная инициатива — «Школа миллионеров» от Elite Invest.

Это не просто образовательная программа, а полноценный путь от первого шага в строительный бизнес до запуска собственной компании, сопровождаемый наставниками и партнерами с многолетним опытом.

Акбар Азимходжаев, генеральный директор инвестиционно-строительной компании Elite Invest, рассказывает: «Наша компания объединяет три ключевых направления: инвестиции, проекты и бизнес-образование. Мы анализируем перспективные строительные проекты, предлагаем их инвесторам, а затем сопровождаем их на всем пути — от заключения сделки до получения прибыли».

Фото организаторов. Акбар Азимходжаев

Главная идея — не просто привлечение капитала, а обучение инвесторов основам бизнеса. Ведь, по словам Акбара Азимходжаева, есть те, кто предпочитает пассивно получать доход, а есть и такие, кто хочет расти, учиться и запускать собственные компании.

«Школа миллионеров»: от теории к практике

«Школа миллионеров» — это образовательное направление Elite Invest, открытое для всех, кто хочет войти в строительный бизнес. И что удивительно — обучение бесплатное.

Образовательная программа включает несколько уровней.

Теоретическая база — ежемесячные бесплатные семинары и тренинги для всех желающих.

Практическое участие — для тех, кто уже располагает капиталом от $10 тысяч, открывается возможность войти в реальные проекты Elite Invest.

Создание бизнеса — для амбициозных инвесторов с крупным капиталом предлагается помощь в запуске собственной строительной компании, с полным сопровождением и партнерским участием Elite Invest.

«Мы делимся своим опытом. Никто не теряет — все в выигрыше. Мы зарабатываем столько же, сколько и обычно, но при этом даем возможность зарабатывать и другим», — подчеркивает Акбар Азимходжаев.

Инвестор как партнер: новая модель на строительном рынке

В отличие от большинства компаний, работающих за счет дольщиков, Elite Invest делает ставку на частных инвесторов. Это позволяет:

сократить срок строительства, например, с трех лет до двух лет;



снизить себестоимость объекта;



увеличить маржинальность за счет быстрого темпа и роста цены квадратного метра.

«Мы зарабатываем свои деньги, а дополнительную прибыль отдаем инвестору. Благодаря этому мы строим быстрее, дешевле и качественнее. Это выгодно всем: и нам, и людям, которые годами ждут свои квартиры», — объясняет директор Elite Invest.

Миссия: не только прибыль, но и общественная польза

За бизнес-стратегией Elite Invest стоит глубокая социальная идея. Компания хочет не просто строить, но и развивать экономику страны.

«Мы хотим, чтобы кыргызстанцы, работающие строителями за границей, возвращались домой. Если здесь будут зарплаты, достойные условия, спрос на специалистов — люди будут оставаться, а не уезжать», — говорит Акбар Азимходжаев.

Спрос на недвижимость в стране огромный. Анализ показывает, что более 300 тысяч семей ищут возможность приобрести жилье. Но предложений все еще недостаточно, особенно по соотношению «цена — качество».

Компания активно работает в связке с компанией Elite House, которая на рынке уже 13 лет и зарекомендовала себя как один из надежных и успешных застройщиков страны.

Открытость, наставничество и вера в людей

Основатель Elite Invest и Elite House — предприниматель Тимур Файзиев — подчеркивает, что «Школа миллионеров» создавалась на основе многолетнего опыта, в котором были как успехи, так и кризисы.

Фото организаторов. Тимур Файзиев

«Сегодня очень мало долларовых миллионеров, которые готовы делиться своими знаниями бесплатно. Мы же открыто рассказываем, как работает бизнес, чтобы люди могли стать успешнее. Пророк Мухаммад «да благословит его Аллах и приветствует» говорил: «Не будет полной веры у тебя, пока ты не будешь желать брату своему того же, чего желаешь себе». Мы желаем себе свободы, путешествий, больших денег, бизнеса. Почему бы не желать этого и другим?» — сказал Тимур Файзиев.

Конкуренция или сообщество?

На вопрос, не опасается ли компания, что вырастит себе конкурентов, Тимур Файзиев отвечает с уверенностью: «Чем больше качественных игроков на рынке — тем лучше. Конкуренция рождает качество, а это выгодно и нам, и покупателям. Мы не боимся новых компаний, наоборот, это создает здоровую динамику и усиливает рынок».

«Школа миллионеров» от Elite Invest — это не просто про инвестиции. Это про создание новой бизнес-культуры, где успех — это не закрытый клуб, а пространство возможностей для всех, кто готов действовать.

Если вы хотите расти, учиться, инвестировать и создавать собственный бизнес — возможно, ваш путь к миллиону начинается именно здесь.





