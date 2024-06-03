Elite House выходит из черного списка Госстроя

Строительная компания Elite House одной из первых начала легализацию своих построенных без разрешительных документов жилых комплексов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, сегодня на территории Кыргызской Республики имеется более ста незаконно построенных высотных домов. Основная часть из них находится в Бишкеке и Оше.

Нурдан Орунтаев отметил, что, хотя они возведены без разрешительных документов, в них живут граждане страны, поэтому необходимо было решить этот вопрос. И со стороны государства проводится определенная работа по легализации таких объектов.

Глава Госстроя объяснил, что незаконно построенные объекты — это те, которые возведены без разрешительных документов и чья площадь превышает 300 квадратных метров.

«До этой площади, согласно действующему законодательству, граждане имеют право получить только архитектурно-техническое заключение. Если свыше 300 квадратов, необходимо разработать проектно-сметную документацию. Она должна сначала пройти согласование в органах архитектуры, государственную экспертизу при Госстрое, после чего объект должны поставить в реестр строящихся. А после окончания строительства — ввести в соответствующем порядке в эксплуатацию», — сказал он.

Одной из первых компаний, которая узаконивает свои объекты, является Elite House. По обоюдному согласию она передает в счет государства 10 процентов от построенных без разрешительных документов зданий. Нурдан Орунтаев

Он заметил, что на первом этапе речь идет о жилых комплексах «Континенталь» (расположен на пересечении улиц Кулатова и Элебаева), «Эл Классик плюс» и «Эл Классик» (улица Чуйкова, 132).

«Фирма передала государству 2 тысячи квадратных метров — 19 квартир. В дальнейшем они будут переданы Госипотечной компании», — пояснил чиновник.

По его словам, предварительный договор о передаче квартир подписан 22 мая. Теперь Elite House будет готовить проектно-сметную и другую необходимую документацию для дальнейшего согласования, после чего проведут экспертизу и выдадут разрешительные документы. Это позволит ввести объекты в эксплуатацию.

Присутствующие на пресс-конференции владельцы жилья новость восприняли аплодисментами. Они отметили, что после легализации у них появится возможность зарегистрироваться в своих квартирах.

«Вы не представляете, сколько людей сегодня сделали счастливыми! У нас где-то 350 квартир. Где-то 700-800 человек будут сладко спать. Но скоро начнется школа, успеем до сентября документы взять, оформить?» — поинтересовалась владелица квартиры в комплексе «Континенталь».

Нурдан Орунтаев ответил, что это будет зависеть от стройкомпании. «Чем раньше они представят все документы, тем раньше вы получите техпаспорта», — сказал он.

Гендиректор Elite House Улугбек Файзиев отметил, что возглавил фирму два года назад и с того времени начал решение вопроса разрешительных документов.

Он попросил дольщиков немного подождать, так как процесс легализации займет время. «По разрешительным документам нам дали добро двигаться дальше. Теперь остался бюрократический процесс. Это все не быстро делается», — добавил Улугбек Файзиев.

Учредитель компании Алижан Салиходжаев заметил, что процесс согласования может занять два-три месяца. Затем документы придут на экспертизу в Госстрой. После чего объекты поставят в реестр строящихся и дольщики смогут получать справки и техпаспорта.

Улугбек Файзиев подчеркнул, что по другим комплексам — Nova City, New York — тоже ведется работа по легализации. «Процесс по получению разрешительных документов запущен три месяца назад. Есть определенные процессы, которые надо пройти, чтобы получить документы. Думаю, в течение полугода мы это сделаем», — сообщил он.