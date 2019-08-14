Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания

Строительная компания Elite House максимально открыто и прозрачно коммуницирует со своей клиентской аудиторией. Любой, кого интересует, как обстоят дела, может приехать в офис и ознакомиться с ходом работы (тел. службы сервиса: 0558 77 82 82).

Компания работает над созданием необходимых условий для успешности коммерческой недвижимости. Соответственно, все личные обращения г-на Искендера Абдылдаева, который действительно является дольщиком Elite House, были отработаны и доведены до логического завершения много месяцев назад.

Решен вопрос увеличения территории перед коммерческим зданием. Достигнута договоренность с собственником соседнего земельного участка. Подготовительный этап завершен, и начинаются работы по непосредственному расширению территории и установке специальной рекламной стелы, чтобы выделить объект дольщика Абдылдаева на общем фоне. Таким образом, не осталось ни одного невыполненного вопроса.

К сожалению, на логический вопрос, почему в таком случае муссируется тема, ответом может быть предположение о некорректной конкурентной борьбе...

Добавим также, что строительство — это комплексная работа всех подрядчиков, каждое звено процесса существенно влияет на своевременность ввода в эксплуатацию объекта. Учитывая, что один из подрядчиков ввел в эксплуатацию котельную с опозданием, компания приняла решение приобрести и раздать теплогенераторы в нужном для дольщиков количестве на весь отопительный сезон.

Elite House ответственно относится к своим дольщикам и не оставляет в затруднительном положении без внимания.

В настоящее время почти все строительные организации в стране работают с привлечением подрядчиков. Исходя из накопленного опыта, не так давно компания перешла к сотрудничеству с единой — генеральной подрядной организацией.

Касательно Красной книги на данный момент мэрия Бишкека объявила мораторий на выкуп земельных участков стройкомпаниями, которые построили многоэтажные жилые дома на арендованных землях. После снятия моратория и получения разрешения на выкуп участка партнер Elite House ОсОО «Комбинат» в обязательном порядке передаст землю ТСЖ.

Жилой комплекс «Южный парк» сдан в эксплуатацию в соответствии с планом, о котором осведомлены дольщики. Об изменениях сроков сдачи жильцы заблаговременно уведомлялись.

За непосредственную работу с дольщиками в компании отвечает служба сервиса, которая регулирует взаимоотношения при возникающих трениях и не оставляет без внимания ни единого замечания клиента.