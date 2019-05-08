Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут

Два готовых к сдаче многоквартирных дома жилого комплекса «София» никто сносить не будет. Об этом журналистам сообщил владелец компании-застройщика Elite House Тимур Файзиев.

По его словам, информация о возможном сносе зданий появилась на прошлой неделе в ряде СМИ. Утверждалось, что такое решение принято в связи с отсутствием у компании необходимых разрешительных документов. Однако в Elite House отмечают, что такие данные не соответствуют действительности.

Наша компания работает на строительном рынке более шести лет. И впервые за это время появилось сообщение, которое бросает тень на компанию. Могу смело заверить, что дома сносить не будут. У нас есть все необходимые документы. Наши дольщики могу быть спокойны. Тимур Файзиев

Начальник юридической службы Elite House Дамира Маликова отметила, что сложности возникли из-за законодательных коллизий.

«Наши градостроительные организации действуют на основе положения о порядке выдачи разрешительных документов на строительство и иные изменения объектов недвижимости от 2008 года. Но при этом госорганы не принимают во внимание закон о лицензионно-разрешительной системе в КР от 2013 года, где в статье 17 приведен весь перечень разрешений на все виды действий в процессе деятельности, в котором разрешение на строительство как вид деятельности не предусмотрено.

У нас на момент разбирательства имелись все разрешительные документы за исключением заключения госэкспертизы, выдаваемого Госстроем. Его мы получили 2 мая 2019 года», — подчеркнула Дамира Маликова.

На сегодня решение Межрайонного суда Бишкека по этому делу не вступило в силу, потому что было обжаловано компанией Elite House. Следующее разбирательство по делу состоится 21 мая 2019 года.

«Мы уверены, что суд отправит дело на пересмотр. И в суде первой инстанции разбирательство будет прекращено, потому что не будет предмета спора. Ведь у нас на руках уже есть все необходимые документы, в том числе и госэкспертиза», — заключил Тимур Файзиев.

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Elite House — динамично развивающаяся компания, которая входит в пятерку самых успешных строительных компаний Кыргызстана. На сегодня компания застроила около 75 тысяч квадратных метров.

Elite House является также лидером по эффективному внедрению бартерных сделок. Компания при приобретении недвижимости предоставляет клиентам возможность обмена на вторичную недвижимость или автомобиль.