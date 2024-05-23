Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир

В непростой ситуации оказались дольщики, которые приобрели квартиры в строящемся жилом комплексе Nova City у ОсОО «Софит Строй», и компания Elite House, которая и возводит комплекс.

Дело в том, что несколько лет назад компании Elite House предложили построить комплекс на условиях долевого партнерства. ОсОО «Софит Строй» предоставляет земельный участок и получает взамен 18 процентов площадей (12 тысяч квадратных метров) в комплексе.

Но участок на тот момент был заложен в банке, и ОсОО «Софит Строй» должно было выплатить кредит — $2,6 миллиона.

Тогда был подписан трехсторонний договор. Банк дал согласие на строительство, Elite House выделил оговоренную долю, которую «Айыл банк» ставит в Госрегистре в арест до погашения кредита.

Однако ОсОО «Софит Строй» стало без ведома и согласия банка продавать жилье. Другими словами, делала это незаконно. При этом кредит не погашало.

В итоге дольщики свои квартиры не получили, так как они находятся под арестом.

Позже выяснилось, что компания «Софит Строй» продавала одни и те же квартиры сразу нескольким покупателям. Точное количество пострадавших неизвестно.

Застройщик тоже оказался в патовой ситуации. Он эти квадратные метры не реализовывал, но именно Elite House стали предъявлять претензии пострадавшие, уставшие слышать от «Софит Строя» разного рода обещания.

В компании подчеркивают, что все свои обязательства перед партнером выполнили, оговоренную долю передали ОсОО «Софит Строй» и не несут ответственности за чужие продажи. Но тем не менее Elite House пытается помочь пострадавшим, в частности, устраивая подобные встречи, оказывая юридическую помощь.

Мы не получили ни копейки, а сейчас вынуждены разгребать эту кашу, потому что судьбы людей на кону стоят, судьба нашей компании. Десять лет мы работали над своей репутацией, а теперь один человек за два-три года хочет вместе с собой утопить. гендиректор Elite House Улугбек Файзиев

На встрече руководство Elite House предложило создать комиссию из числа дольщиков, представителей банка, обеих компаний для обсуждения всех возможных вариантов решения проблемы.