КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение

В Бишкеке состоялась встреча импортеров мобильных телефонов с представителями государственных органов — ГКНБ, Налоговой и Таможенной служб, а также представителей Кыргызского мобильного регистрационного центра (КМРЦ). Центральной темой стали презентация нового сервиса регистрации IMEI-кодов и обсуждение возможностей.

Мероприятие прошло в живой и конструктивной атмосфере: импортеры активно задавали вопросы и делились своим опытом работы с системой. По словам участников, теперь процесс регистрации телефонов в стране вышел на новый уровень.

«Если раньше оформление занимало слишком много времени и сопровождалось бюрократией, то теперь все стало быстрее, удобнее и прозрачнее. Это действительно облегчает работу нашему бизнесу и показывает, что государство слышит импортеров», — отметил представитель одной из компаний.

Для юридических лиц сервис КМРЦ стал серьезным подспорьем:

регистрация осуществляется онлайн;

процедуры упрощены и понятны;

каждая операция защищена и полностью соответствует международным стандартам;

минимизированы временные и финансовые затраты.

Эксперты уверены: цифровая регистрация не только защищает права потребителей, но и помогает формировать легальный рынок техники в Кыргызстане. Каждый зарегистрированный телефон — это вклад в безопасность, законность и технологическое развитие страны.

Также напоминаем, что получить консультацию можно в контакт-центре по номеру +996 (997) 997 997, через WhatsApp по тому же номеру или по адресу: улица Михаила Фрунзе, 393а. Поддержка доступна также во всех офисах государственного сотового оператора MEGA.