Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов

11 октября 2021 года в Министерстве инвестиций Кыргызской Республики Ассоциация безопасности и IT- инфраструктуры провели презентацию системы Inmobiles MIRS, которая обеспечивает соответствие мобильных устройств на рынке международным стандартам путем регистрации и сертификации их IMEI-кодов в единой базе идентификации.

Встреча прошла под председательством и. о. министра инвестиций Кыргызской Республики Нурадила Баясова, представителей Ассоциации информационной безопасности и IT-инфраструктуры и с участием руководства компании Inmobiles.

«От контрабандной и контрафактной продукции в Кыргызстане страдает не только государство, недополучая значительные поступления в государственный бюджет, но и сами конечные пользователи мобильных устройств, — отметил руководитель Inmobiles Владислав Сафаров. — Стоят вопросы безопасности, защиты прав потребителей, повышения поступлений в государственный бюджет.

Наше решение позволяет ограничить доступ в сотовой сети связи всем нелегально импортированным, украденным и контрафактным устройствам.

Уже на этапе импорта мобильных устройств на территорию Кыргызской Республики каждый участник внешнеэкономической деятельности обязан будет указать уникальный IMEI-код мобильного устройства в определенной графе таможенной декларации. Далее при регистрации и подключении к сотовой сети система автоматически идентифицирует данное мобильное устройство и исключит любую возможность использования нелегальных либо незаконно ввезенных устройств».

Процедуру регистрации IMEI-кодов в декларации будут выполнять непосредственно импортеры, и к конечному потребителю попадает уже официально сертифицированное мобильное устройство. Никаких дополнительных платежей физические лица оплачивать не будут. Владислав Сафаров, руководитель Inmobiles

«Сегодня, приобретая то или иное мобильное устройство, мы вынуждены значительно переплачивать, так как часто мобильные устройства к нам в страну завозят недобропорядочные участники рынка, которые при отсутствии здоровой конкуренции неофициально приобретают их в ОАЕ, Турции и Китае. При внедрении системы Inmobiles MIRS абсолютно все участники рынка будут работать в равных условиях», — заключил Владислав Сафаров.

Участники презентации отметили, что данный проект позволит таким крупным производителя мобильных устройств, как Apple, HUAWEI, Samsung, открыть в Кыргызской Республике сервисные центры и официальные представительства.

Как отметили представители компании Inmobiles, проект оценивается в более чем в $10 миллионов и осуществляется исключительно в рамках частных инвестиций.