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Бизнес

O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра

Межбанковский процессинговый центр подвел итоги 2024 года, отметив ключевые достижения в платежном секторе и наградив партнеров за успешное сотрудничество.

O!Bank стал лидером сразу в трех номинациях:

• Первый банк по эмиссии платежных устройств «Элкарт»;
• Банк года по продвижению бизнес-ELQR в торгово-сервисных предприятиях;
• Банк года по входящим C2B-платежам в системе ELQR.

O!Bank активно внедряет систему QR-платежей на основе национального стандарта ELQR, предлагая выгодные решения:

• Для бизнеса — O!Bank предоставляет возможность принимать платежи через POS-терминалы без комиссии в рамках акции, что делает оплату удобной и экономичной;

• Для частных клиентов — через суперапп «Мой О!» можно оплачивать покупки или переводить по ELQR — быстро и безопасно.

O!Bank выражает благодарность Межбанковскому процессинговому центру за высокую оценку своей работы, надежное партнерство и признание вклада в развитие финансовой системы Кыргызстана.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318111/
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