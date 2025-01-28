O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра

Межбанковский процессинговый центр подвел итоги 2024 года, отметив ключевые достижения в платежном секторе и наградив партнеров за успешное сотрудничество.



O!Bank стал лидером сразу в трех номинациях:



• Первый банк по эмиссии платежных устройств «Элкарт»;

• Банк года по продвижению бизнес-ELQR в торгово-сервисных предприятиях;

• Банк года по входящим C2B-платежам в системе ELQR.



O!Bank активно внедряет систему QR-платежей на основе национального стандарта ELQR, предлагая выгодные решения:



• Для бизнеса — O!Bank предоставляет возможность принимать платежи через POS-терминалы без комиссии в рамках акции, что делает оплату удобной и экономичной;

• Для частных клиентов — через суперапп «Мой О!» можно оплачивать покупки или переводить по ELQR — быстро и безопасно.



O!Bank выражает благодарность Межбанковскому процессинговому центру за высокую оценку своей работы, надежное партнерство и признание вклада в развитие финансовой системы Кыргызстана.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.