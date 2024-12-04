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Бизнес

Новогодний сюрприз от сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона

Такого еще не было! В магазинах O!Store стартовала невероятная новогодняя акция: при покупке одного из популярных смартфонов Infinix — Hot 50, Hot 50 Pro+, Hot 50i или Smart 9 — вы получаете стильный телевизор, который прекрасно дополнит вашу технику в доме.

Телевизор всегда кстати! Он идеально подойдет для просмотра новогодних фильмов и уютных вечеров в кругу семьи.

Не упустите шанс сделать новогодний подарок себе и близким! Праздники уже на пороге, а это значит, что время для выгодных покупок — сейчас!

Если говорить о преимуществах смартфонов Infinix, то это всегда надежная сборка и разумная стоимость. Каждая из этих моделей подходит для повседневного использования, будь то игра, общение в интернете, съемка фото и видео. Все это делает их популярными среди тех пользователей, которые ищут баланс между ценой и качеством. У всех акционных моделей:

  • большая батарея на 5 тысяч мАч для длительной работы без подзарядки;
  • широкие экраны с хорошим разрешением для комфортного просмотра контента;
  • современный дизайн с приятными цветами и материалами корпуса.

Телевизор в рамках акции предоставляется совершенно бесплатно, покупатель оплачивает только стоимость смартфона. Подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Акция действует с 04.12.2024 по 31.01.2025. Количество товара по акции ограничено. Телевизоры выдаются в месте приобретения смартфона и могут отличаться от изображений на картинке.

Покупая смартфоны в сети O!Store, вы можете быть уверены в том, что купите проверенное, сертифицированное устройство, зарегистрированное в ГСИ.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313124/
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