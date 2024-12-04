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Бизнес

Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России

Новый сервис для граждан Кыргызской Республики: можно заранее заказать карту «Сбера» в кредитной организации — партнере «Сбера» в своей стране, а потом получить ее в выбранном офисе обслуживания клиентов «Сбера» в Москве.

Теперь граждане Кыргызской Республики, которые планируют приехать в Москву, могут дистанционно оформить карту «Сбера» в своих банках. Для этого нужно обратиться в свой банк, предоставить минимальный набор данных о себе и выбрать, в каком отделении «Сбера» в Москве будет удобнее всего получить карту.

«Сбер» сообщит в банк-партнер о готовности карты, после чего клиенту останется подойти в выбранный офис «Сбера», пройти идентификацию, заключить договор банковского обслуживания, открыть счет и получить карту.

У «СберКарты» много преимуществ. В месяц выпуска карты и следующие за ним три месяца за обслуживание карты не надо платить, а потом ею можно и дальше пользоваться бесплатно, если оплачивать покупки на сумму от 5 тысяч рублей в месяц или получать зарплату на карту. С такой карты можно без комиссии снимать до 300 тысяч рублей в сутки в банкоматах и кассах «Сбера» и переводить деньги в родную страну (комиссия не превышает 1 процента).

Таким образом, посетив офис «Сбера» всего один раз, клиент получает самые важные банковские услуги: может оплачивать патенты на работу в России, переводить деньги близким, открывать вклады, получать наличные и так далее.

С перечнем партнеров «Сбера» можно ознакомиться на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313089/
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