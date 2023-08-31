Нургалы Асаналиев: Кыргызы всегда боролись за независимость

День независимости — самый главный праздник для нашего государства и народа. Об этом говорится в поздравлении основателя фонда «Каганат» Нургалы Асаналиева.

«31 августа 1991 года в истории Кыргызстана открыта новая страница — провозглашены независимость и суверенность кыргызского государства. И сегодня этот праздник является символом национального единения, согласия и ответственности за настоящее и будущее нашей страны», — сказал он.

Нургалы Асаналиев напомнил, что кыргызы всегда боролись за независимость.

«Многие народы, жившие бок о бок с кыргызами, исчезли. Были моменты, когда и наши предки сталкивались с серьезными историческими испытаниями, когда у народа отбирали свободу, но кыргызы не сдавались, не прекращали бороться за земли, за государственность, за свободу. Они оставили нам богатую историю, насчитывающую более 3 тысяч лет! И мы всегда будем гордиться ими.

Нельзя не вспомнить Кыргызский каганат — огромное государство, простиравшееся от Енисея до Восточного Туркестана. Это независимое государство основал Барсбек-каган, который объединил кыргызские и другие соседние племена. Нургалы Асаналиев

Он также создал большую армию, мощную конницу, вел активную внешнюю политику и существенно расширил территорию кыргызов», — сказал он.

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Глава фонда добавил, что в данное время съемочная группа приступила к производству исторического фильма «Барсбек-каган». «В такой знаменательный день хотелось бы немного приоткрыть завесу и показать кадры из картины о великом правителе кыргызов», — отметил он.

«Хотел бы отметить, что сегодня для нас всех являются важными сохранение независимости, нашего исторического наследия, социально-экономическое развитие страны, благополучие и процветание народа, а также сильная экономическая и социальная политика», — подытожил Нургалы Асаналиев.