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Бизнес

Глава «КыргызАтомПром» поздравил Казахстан с решением о строительстве АЭС

Президент ЗАО «КыргызАтомПром» Нургалы Асаналиев поздравил казахстанских коллег и партнеров с историческим решением о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. В обращении, опубликованном на сайте Zakon.kz 17 октября 2024 года, он выразил уверенность, что этот шаг укрепит энергетическую безопасность и устойчивое развитие региона.

«От имени ЗАО «КыргызАтомПром» и от себя лично поздравляю Казахстан с принятием важного решения о строительстве атомной электростанции. Этот проект откроет новые перспективы для Казахстана и всей Центральной Азии, укрепив энергобезопасность и поддержав долгосрочный экономический рост», — отметил Нургалы Асаналиев.

Он подчеркнул тесные партнерские связи между Кыргызстаном и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в атомной энергетике: «Взаимодействие между нашими странами остается ключевым фактором для безопасного и устойчивого развития атомной отрасли в регионе».

В телефонном разговоре глава ЗАО «КыргызАтомПром» также отметил, что с избранием президентом Кыргызской Республики Садыра Жапарова кыргызские ученые получили новые возможности для работы в области передовых технологий и научных исследований.

Поддерживая Казахстан и весь регион, ЗАО «КыргызАтомПром» разворачивает в Бишкеке на базе Академии гражданской защиты проект по подготовке специалистов для атомной промышленности и ядерной безопасности.

В проекте будут участвовать ведущие ученые и преподаватели со всего мира, что даст мощный импульс для формирования высококвалифицированных кадров и укрепления научного потенциала в области атомной энергетики.

ЗАО «КыргызАтомПром» подтверждает свою готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в области науки, технологий и энергетики, нацеленного на экологически чистую и надежную энергию для всего региона.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309775/
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