Без посещения ГНС: оплачивайте налог на недвижимость через MegaPay

Налог на жилье (не используемое для предпринимательской деятельности) или приусадебный участок необходимо уплатить до 1 сентября. И сделать это можно без посещения Налоговой службы.
С мобильным приложением MegaPay от сотового оператора MEGA оплачивать налоги онлайн стало проще простого. Выполнить финансовые обязательства перед государством можно в любое удобное для вас время и не отрываясь от привычных дел.
Как оплатить налог на недвижимое имущество:
- откройте раздел «Сервисы», далее вкладку «Налоги-ГНС»;
- выберите нужную категорию;
- введите ИНН владельца, сумму оплаты, а также укажите район, город или айыльный аймак нахождения имущества;
- нажмите «Оплатить» и подтвердите платеж.
Готово! Комиссия за услугу — 20 сомов.
Электронную квитанцию можно сохранить, распечатать или отправить себе на почту/в мессенджер.
Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором. Статус платежа необходимо проверять на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.