19:30
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Бизнес

Без посещения ГНС: оплачивайте налог на недвижимость через MegaPay

Налог на жилье (не используемое для предпринимательской деятельности) или приусадебный участок необходимо уплатить до 1 сентября. И сделать это можно без посещения Налоговой службы.

С мобильным приложением MegaPay от сотового оператора MEGA оплачивать налоги онлайн стало проще простого. Выполнить финансовые обязательства перед государством можно в любое удобное для вас время и не отрываясь от привычных дел.

Как оплатить налог на недвижимое имущество:

  • откройте раздел «Сервисы», далее вкладку «Налоги-ГНС»;
  • выберите нужную категорию;
  • введите ИНН владельца, сумму оплаты, а также укажите район, город или айыльный аймак нахождения имущества;
  • нажмите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 20 сомов.

Электронную квитанцию можно сохранить, распечатать или отправить себе на почту/в мессенджер.

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором. Статус платежа необходимо проверять на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273417/
просмотров: 4535
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA — новый этап развития связи на территории страны
Black Friday от MEGA: бесплатный интернет для онлайн-шопинга
MEGA запустила новые базовые станции в Чуйской области
MEGA представила сервис MegaPay на E-Commerce EXPO 2023
MEGA приглашает в свою команду молодых сотрудников
MEGA: В ближайшее время у абонентов восстановится качественная связь
Сто процентов акций сотового оператора MEGA остается у государства
Министр цифрового развития КР ознакомилась с работой MEGA
Стартует акция «Бесплатный проезд в муниципальном транспорте с MegaPay»
Команда MEGA приняла участие в благотворительном забеге
Популярные новости
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
9 марта, суббота
16:23
В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии
15:21
Япония потратит $3,5 миллиона на помощь малообеспеченным кыргызстанцам
15:00
Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
14:18
Труппу современного балета создадут в Национальной филармонии
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры