Без посещения ГНС: оплачивайте налог на недвижимость через MegaPay

Налог на жилье (не используемое для предпринимательской деятельности) или приусадебный участок необходимо уплатить до 1 сентября. И сделать это можно без посещения Налоговой службы.

С мобильным приложением MegaPay от сотового оператора MEGA оплачивать налоги онлайн стало проще простого. Выполнить финансовые обязательства перед государством можно в любое удобное для вас время и не отрываясь от привычных дел.

Как оплатить налог на недвижимое имущество:

откройте раздел «Сервисы», далее вкладку «Налоги-ГНС»;

выберите нужную категорию;

введите ИНН владельца, сумму оплаты, а также укажите район, город или айыльный аймак нахождения имущества;

нажмите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 20 сомов.

Электронную квитанцию можно сохранить, распечатать или отправить себе на почту/в мессенджер.

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором. Статус платежа необходимо проверять на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!