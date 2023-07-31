MEGA поддержала «Час чистоты» на озере Иссык-Куль

29 июля 2023 года команда Государственного оператора сотовой связи MEGA совместно с группой экологических активистов и сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР приняла участие в традиционном субботнике движения «Час чистоты», который в этот раз проходил на одном из городских пляжей в городе Чолпон-Ата. Во время акции было собрано 160 мешков мусора.

«Для команды MEGA «Час чистоты» — больше чем проект. Это возможность призвать граждан нашей страны к бережному отношению к природе — наследию наших предков, к тому, с чем ассоциируется слово Родина. Важность понимания актуальности подобных акций молодежью неоспорима в свете экологических проблем, с которыми сталкивается наша страна. Могу заверить, что это мероприятие будет не единовременным и станет хорошей традицией для нашей компании. Статус национального оператора MEGA определяет нашу социальную ответственность не только в рамках реализации подобных инициатив, но и нашу ответственность перед будущими поколениями», — отметил Нурлан Мамытов.

Экологическая культура, забота о чистоте, здоровье и благосостоянии граждан Кыргызстана является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании MEGA . Государственный сотовый оператор регулярно участвует в общегородских и республиканских субботниках по всей стране.

«Мы с командой MEGA и активистами убрали небольшой участок территории. Конечно, это малый вклад в очищение территории Кыргызстана и Иссык-Кульской области от мусора. Но, что более важно, это повод еще раз всем нам задуматься о том, насколько важно сохранять чистоту нашей прекрасной страны, убирать за собой, создавать внутри себя чувство бережного отношения к окружающей среде», — добавил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков, который также принял участие в экологической акции.

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