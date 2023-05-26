«РоссТрансАзия» запускает автобусные перевозки из Бишкека в Россию и Казахстан

Транспортная компания «РоссТрансАзия» запустила пассажирские перевозки из Бишкека в города Казахстана и России.
Основные направления:
- Москва;
- Новосибирск;
- Барнаул;
- Казань.
Также проезжаем много попутных городов.
Выезд с Западного автовокзала в Бишкеке.
Успейте заказать билеты по акции!
- Москва — 6 тысяч сомов вместо 7 тысяч 500 сомов;
- Новосибирск — 5 тысяч 500 сомов вместо 6 тысяч 500 сомов;
- Барнаул — 5 тысяч сомов вместо 6 тысяч сомов;
- Казань — 6 тысяч 500 сомов вместо 7 тысяч 500 сомов.
Билеты можно приобрести в кассе. Касса работает с 07.30 до 19.30, телефон: (+996) 700 209 099, (+996) 312 344 696.
Также можно заказать электронные билеты в Instagram.
Расписание рейсов:
- Барнаул, Новосибирск — каждый вторник в 10.00;
- Москва — каждая среда в 10.00;
- Казань — каждый четверг в 17.20.
«РоссТрансАзия»: комфорт, ответственность, безопасность, доступность, профессионализм.
«РоссТрансАзия» — везет тому, кого везут!
Instagram
(+996) 700 209 099 (WhatsApp)
(+996) 997 209 099
Регистрационный номер 01-ЮМПП-1377.