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Бизнес

«РоссТрансАзия» запускает автобусные перевозки из Бишкека в Россию и Казахстан

Транспортная компания «РоссТрансАзия» запустила пассажирские перевозки из Бишкека в города Казахстана и России.

Основные направления:

  • Москва;
  • Новосибирск;
  • Барнаул;
  • Казань.

Также проезжаем много попутных городов.

Выезд с Западного автовокзала в Бишкеке.

Успейте заказать билеты по акции!

  • Москва — 6 тысяч сомов вместо 7 тысяч 500 сомов;
  • Новосибирск — 5 тысяч 500 сомов вместо 6 тысяч 500 сомов;
  • Барнаул — 5 тысяч сомов вместо 6 тысяч сомов;
  • Казань — 6 тысяч 500 сомов вместо 7 тысяч 500 сомов.

Билеты можно приобрести в кассе. Касса работает с 07.30 до 19.30, телефон: (+996) 700 209 099, (+996) 312 344 696.

Также можно заказать электронные билеты в Instagram.

Расписание рейсов:

  • Барнаул, Новосибирск — каждый вторник в 10.00;
  • Москва — каждая среда в 10.00;
  • Казань — каждый четверг в 17.20.

«РоссТрансАзия»: комфорт, ответственность, безопасность, доступность, профессионализм.

«РоссТрансАзия» — везет тому, кого везут!

Instagram
(+996) 700 209 099 (WhatsApp)
(+996) 997 209 099

Регистрационный номер 01-ЮМПП-1377.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266451/
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