Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24

Впервые в Кыргызстане ОАО «РСК Банк» предлагает уникальную услугу отправки мгновенных переводов Contact по всему миру в мобильном банкинге RSK24.

Пользователи приложения получили уникальную возможность отправлять средства в рублях, долларах и евро за границу без посещения банка. В списке стран Россия, Казахстан, Китай, Турция, США, Германия, ближнее и дальнее зарубежье.

При этом получателю нет необходимости открывать счет, достаточно иметь при себе паспорт и подойти в пункты выдачи сети Contact.

Как совершить перевод? В меню мобильного приложения RSK24 представлен раздел «Платежи», в котором выведена услуга «Перевод через ПС Contact».

В случае если у вас нет мобильного банкинга, вы можете самостоятельно скачать RSK24 в Google Play или App Store и подключить приложение через банкомат либо у любого операциониста в банке. Услуга абсолютно бесплатна.

В мобильном приложении RSK24 от ОАО «РСК Банк» представлено более 500 услуг в режиме 24/7.

Кроме того, «РСК Банк» предлагает всем желающим заказать платежные карты «Элкарт», Visa и Mastercard онлайн через сайт банка.

Отметим, что в Бишкеке действует бесплатная доставка на дом.

Мгновенные международные переводы через RSK24 — это новая реальность, позволяющая совершать транзакции быстро, удобно и безопасно.

Внимание! Акция по обнулению комиссии действует до 10 ноября 2021 года.

Более подробно о МБ RSK24 можно узнать на сайте банка www.rsk.kg или в контакт-центре по номерам: 0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111.