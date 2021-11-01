10:58
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Бизнес

«Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»

В честь своего 11-летия «Керемет Банк» рад объявить о праздничной акции для своих клиентов «Откройте депозит — и получите подарок»!

По условиям акции первые 11 вкладчиков, разместившие до 12 декабря 2021 года на депозитных вкладах в «Керемет Банке» от 10 тысяч сомов и выше сроком от 12 месяцев, получат в подарок увлажнители-очистители воздуха (два в одном) Mijia Pure Smart Humidifier.

Выбрать оптимальный вид депозита можно на сайте банка. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке, в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях.

Акция действует по всей республике с 1 ноября по 12 декабря, 13 декабря будут подведены итоги акции.

Успейте принять участие и получить полезный подарок от банка!

Справочно: дата первичной регистрации ОАО «Керемет Банк», дважды сменившего название в результате ребрендинга, — 20 декабря 2010 года.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ! «Керемет Банк» — ИЙГИЛИККЕ САПАРЛАШ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/212286/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
«Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами
Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
«Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
«Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
«Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
Популярные новости
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бизнес
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
Гарант надежности: крупнейшему страховщику в&nbsp;КР&nbsp;&laquo;Ингосстраху&raquo;&nbsp;&mdash; 25&nbsp;лет Гарант надежности: крупнейшему страховщику в КР «Ингосстраху» — 25 лет
Детская кардиология в&nbsp;Acibadem.&nbsp;30&nbsp;лет опыта Детская кардиология в Acibadem. 30 лет опыта
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
1 ноября, понедельник
10:53
«Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка» «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь...
10:45
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 ноября
10:27
COVID-19 в мире. Заразились более 246,6 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
10:23
Вакцинация от COVID-19. Сегодня Pfizer отправили в регионы
10:22
В Кара-Балте бастуют водители маршруток. Требуют повысить тариф на проезд