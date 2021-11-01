В честь своего 11-летия «Керемет Банк» рад объявить о праздничной акции для своих клиентов «Откройте депозит — и получите подарок»!

По условиям акции первые 11 вкладчиков, разместившие до 12 декабря 2021 года на депозитных вкладах в «Керемет Банке» от 10 тысяч сомов и выше сроком от 12 месяцев, получат в подарок увлажнители-очистители воздуха (два в одном) Mijia Pure Smart Humidifier.

Выбрать оптимальный вид депозита можно на сайте банка. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке, в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам 0(312) 55 44 44 или (0 557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях.

Акция действует по всей республике с 1 ноября по 12 декабря, 13 декабря будут подведены итоги акции.

Успейте принять участие и получить полезный подарок от банка!

Справочно: дата первичной регистрации ОАО «Керемет Банк», дважды сменившего название в результате ребрендинга, — 20 декабря 2010 года.

«Керемет Банк» — БАНК ВОЗМОЖНОСТЕЙ! «Керемет Банк» — ИЙГИЛИККЕ САПАРЛАШ!