Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане

Счастливчики, прошедшие в программу обучения по актуальным направлениям IT-профессий от компании Beeline, уже начали «грызть гранит науки». Из огромного множества заявок, более 1 тысячи 600, компания отобрала 420 участников, которые в течение 2-7 месяцев будут осваивать современные профессии, чтобы затем пополнить ряды востребованных на рынке труда специалистов. А лучшие из них еще и получат в подарок ноутбуки последнего поколения.

Возможность получить навыки IT-специалиста, причем абсолютно бесплатно, у сотен кыргызстанцев в возрасте от 17 лет появилась благодаря совместному социальному проекту от Beeline в партнерстве с Digital Academy.

«Разработка программ для подрастающего поколения станет приоритетом для многих крупных компаний. Отток молодежи из нашей страны — одна из проблем, стоящих перед государством. Мы хотим внести свой вклад в развитие образования подрастающего поколения и поэтому реализовали проект по обучению IT-специальностям в сотрудничестве с Digital Academy», — рассказывает Айзада Мадамбекова, первый заместитель генерального директора — финансовый директор Beeline.

Инициатива не несет никакой коммерческой составляющей, и обучение проходит бесплатно.

Проект носит социальный характер, его главная задача — просвещение общественности и увеличение числа потенциальных профессионалов в быстро меняющейся среде, такой как программирование.

420 человек, отобранных для участия в проекте — выпускники школ, студенты начальных курсов и просто молодые женщины и мужчины, желающие освоить новую специальность.

Важно сказать, что программа не только предусматривает обучение студентов программированию, но и помогает выбрать каждому подходящее направление. Так, после тестирования на профориентацию, 250 участников были направлены на курс «Компьютерная грамотность», 145 по направлению «Основы программирования», еще 26 — UX/UI Дизайн, где им расскажут о том, что такое UX дизайн и UI дизайн, и самое главное научат применять полученные знания в разработке сайтов и мобильных приложений. Обучение началось 15 сентября 2021 года.

«Социальные инвестиции Beeline призваны способствовать развитию предпринимательства и инноваций в Кыргызстане, предоставлять возможности для продвижения цифровых технологий и развития соответствующих компетенций посредством цифровых проектов и целевого обучения. Мы уверены, что наш проект принесет огромную пользу стране», — поделилась Айзада Мадамбекова.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и то, что часть студентов проживает в отдаленных регионах республики, обучение проходит в двух форматах — онлайн и офлайн. Компания позаботилась и об организации специальных зон с выходом в интернет, так называемых открытых уголках со всем необходимым оснащением для комфортного обучения.

Важно сказать, что к образовательному процессу привлечены ведущие тренеры и наставники Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и сервисов. Они периодически выезжают в регионы для личных встреч с участниками проекта.

На обучении поддержка студентов со стороны Beeline не заканчивается. По окончании курса лучшим из них компания поможет с трудоустройством в ведущие предприятия страны.