Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов. Об этом во время презентации инвестиционного проекта «Регистрация IMEI-кодов в КР» сообщил официальный представитель компании Inmobiles в КР Нурбек Курманбаев.

В мероприятии приняли участие представители МВД, Министерства юстиции и министерств инвестиций и цифровизации, реформированных при создании новой структуры кабинета министров.

Обязательная регистрация международных уникальных идентификационных кодов (IMEI-кодов) телефонов обсуждается в Кыргызстане с 2018 года. Предполагается, что ее введение будет препятствовать нелегальному ввозу средств связи недобросовестными импортерами в Кыргызстан и существенно сократит долю контрафактной продукции на рынке.



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В этой связи Inmobiles выразила готовность оказать Министерству цифрового развития республики всю необходимую помощь — от консультации до разработки и реализации проекта.

«Бюджет Кыргызстана ежегодно недополучает порядка 1 миллиарда 95 миллионов сомов из-за контрабанды смартфонов и средств сотовой связи. Около 75 процентов средств связи ввозится в страну нелегально», — сказал представитель Inmobiles.

По статистике ГТС за 2020-21 годы в Кыргызстане растаможили 18 штук смарт-часов, не 18 тысяч. Планшетов официально завезено 24 устройства, тогда как планшеты имеются в каждой второй семье страны. Нурбек Курманбаев

«Поэтому система регистрации и сертификации IMEI-кодов гаджетов в единой базе сделает их ввоз прозрачным», — отметил Нурбек Курманбаев. При этом он подчеркнул, устройство регистрируется в системе без предоставления конфиденциальной информации, только IMEI-код.

Отмечается, что регистрация устройств и запрет контрабандной продукции не увеличат стоимость товара. Официальные представители будут завозить смартфоны в Кыргызстан и растаможивать их по ценам заводов.

Регистрация IMEI-кодов в единой базе будет помогать государственным службам, как МВД, ГКНБ предотвращать кражи и мобильные мошенничества.

Заместитель министра цифрового развития Талант Калыков напомнил, что на заседании ЖК 22 июля депутаты рассмотрели и одобрили сразу в трех чтениях закон, который предполагает введение лицензирования деятельности в области идентификации, аутентичности IMEI-кода действующих и ввозимых на территорию Кыргызстана устройств.

«Систему регистрации IMEI-кодов можно уже интегрировать в КР. Потому что в Казахстане, Узбекистане, России уже испытывают систему в пилотном режиме. А в Азербайджане она уже успешно внедрена. Министерство инвестиций уже выносило законопроект в ЖК. Парламент его одобрил. Ждем подписания документа президентом. Основная цель законопроекта — это уменьшение контрабанды и преступности, связанной с гаджетами», — отметил Талант Калыков.