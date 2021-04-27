18:37
USD 84.80
EUR 102.60
RUB 1.13
Бизнес

Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета

Отличная новость для всех абонентов MegaCom! В честь 15-летия отечественного сотового оператора связи компания запускает праздничную акцию.

MegaCom дарит юбилейные подарочные пакеты интернета каждому индивидуальному и корпоративному абоненту, ставшему частью многомиллионной команды «555».

Объем бонусов зависит от количества лет, в течение которых вы обслуживаетесь в нашей сети.

То есть за каждый год дружбы с MegaCom вам будет начислено по 1 ГБ интернета.

Подключить подарочный пакет очень просто! Для этого с 27 апреля по 1 мая 2021 года включительно достаточно набрать USSD-команду *400# на своем смартфоне или активировать бонус в мобильном приложении MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play) в разделе «Акции».

Срок действия интернет-пакетов — семь суток с момента подключения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191759/
просмотров: 248
Версия для печати
Популярные новости
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Бизнес
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
Акция к&nbsp;15-летию MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
27 апреля, вторник
18:36
Легализация казино. Садыр Жапаров готов наложить вето на закон: в каком случае Легализация казино. Садыр Жапаров готов наложить вето н...
18:30
28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
18:13
Бишкек снова заполонили несанкционированные батуты и точки проката велосипедов
18:12
В трех каналах Баткенского района критически низкий уровень воды