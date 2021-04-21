ИА «24.kg» объявляет тендер на закупку оборудования

ОсОО ИА «24.kg» приглашает компании к участию в тендере на закупку оборудования.

Список оборудования и подробные условия участия по ссылке.

Заявки на участие в тендере (сканы тендерных предложений с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) принимаем по электронной почте reklama@24.kg с пометкой «Тендерная заявка».

Окончательный срок представления тендерных заявок: 28 апреля 2021 года, 23.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +996555272112 (мобильный, WhatsApp, Telegram) с 10.00 до 18.00 в рабочие дни.