MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану

Компания MegaCom продолжает планомерные технические работы по расширению зоны покрытия сети в разных уголках страны. Проведенные в марте 2021 года технические работы позволили улучшить качество связи и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в пяти областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Майлуу-Суу, Оше и Узгене существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Калача Баткенской области;

Акбаш, Ак-Коргон, Ала-Бука, Арал-Сай, Баястан, Беш-Мойнок, Бирдик, Благовещенка, Боз-Чычкан, Бостон, Джар-Кыштак, Кагазды, Кызыл-Кыргызстан, Масадан, Могол-Коргон, Мундуз, Осмонова, Сакалды, Сары-Сыйя, Совет-Сай, Таштак, Томонку-Арал, Тотия, Чек, Черемушки, Чокмор, Чон-Багыш, Ырыс Джалал-Абадской области;

Тюп Иссык-Кульской области;

Араван, Арбын, Арек, Гузар, Жапалак, Кайрагач-Арык, Кара-Кокту, Карла Маркса, Кашгар-Кыштак, Кен-Сай, Кирова, Куршаб, Куу-Майдан, Кызыл-Мехнат, Лаглан, Лангар, Маданият, Сасык-Ункюр, Старая Покровка, Султан-Абад, Тээке, Учар, Шанкол, Ынтымак Ошской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены сигналы сети 3G в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Майлуу-Суу, Оше, Узгене, а также в селах:

Акбаш, Ак-Коргон, Ала-Бука, Арал-Сай, Баястан, Бостон, Кызыл-Кыргызстан, Масадан, Сакалды, Таштак, Тотия, Чек, Чон-Багыш, Ырыс Джалал-Абадской области;

Кашат, Кызыл-Орюк, Тору-Айгыр Иссык-Кульской области;

Ара-Кель, Эпкин Нарынской области;

Алга, Араван, Гузар, Жапалак, Кайрагач-Арык, Кашгар-Кыштак, Кен-Сай, Кирова, Куршаб, Кызыл-Мехнат, Лангар, Маданият, Правда, Сасык-Ункюр, Старая Покровка, Султан-Абад, Токбай-Талаа, Учар, Ынтымак Ошской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в Бишкеке и Оше, а также в селах Дыйкан, Кара-Суу, Терек-Суу Нарынской области и Нариман Ошской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах:

Бирдик, Джар-Кыштак, Казарман, Кызыл-Джылдыз, Могол-Коргон, Орто-Азия, Терс, Томонку-Арал Джалал-Абадской области;

Дыйкан, Кара-Суу, Терек-Суу Нарынской области;

Кабылан-Кол, Кунгей, Курулуш Ошской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в Баткенском, Кадамджайском и Лейлекском районах Баткенской области, а также в Ноокатском районе Ошской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети можно получить в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.