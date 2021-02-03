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Бизнес

Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Решением совета директоров на должность председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с января 2020 года назначена Алия Толюгеновна Чыныбаева. Нового руководителя коллективу представила председатель совета директоров банка Жаннат Сагындыковна Сатубалдина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Алия Чыныбаева имеет более чем 25-летний стаж работы в банковской сфере Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Также имеет богатый опыт корпоративного управления, входя в разное время в состав совета директоров различных финансовых организаций.

До назначения председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Алия Толюгеновна работала в международной компании Visa в качестве генерального директора по странам Центральной Азии.

Более детально с биографией нового председателя правления можно ознакомиться по ссылке.

О БАНКЕ:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — дочерняя организация крупнейшего Банка Казахстана HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана»). Halyk Bank обладает самой большой сетью распространения, оперирующей в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Bank имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане, имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть — 613 филиалов и отделений по стране. Помимо Казахстана и Кыргызстана, Halyk Bank оперирует в Грузии, России, Таджикистане и Узбекистане.
  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» образовано в 2004 году. Более 16 лет банк успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Таласе.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основании банковской лицензии № 044 выданной НБ КР.

Контакт-центр банка:

  • 8008 — (короткий номер, звонок с мобильных операторов КР бесплатный);
  • + 996 312 988 330;
  • +996 706 988 330 (W/a, Telegram).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182111/
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