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Бизнес

Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь

Пять кислородных концентраторов доставлены в больницу и переданы заместителю главного врача, директору ЦОВП Чолпон Ибраимовой предпринимателем, основателем благотворительного фонда «Рахим» Айдаром Океновым. В комплекте к кислородному оборудованию прилагаются пульсоксиметры и специальные маски. Кислородные концентраторы будут использованы в качестве безопасной альтернативы сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний и пневмонии. Аппараты подают его пациенту в высокой концентрации — 90-95 процентов. Тогда как в воздухе содержание кислорода составляет около 20 процентов.

«Мы увидели просьбу о помощи в СМИ и приняли решение закупить оборудование. Наша страна оказалась в очень трудных условиях, пандемия сеет панику, горе, обиду. Но оглядываясь вокруг мы видим знакомых и незнакомых нам людей, бросающих все силы и ресурсы на борьбу с вирусом. Активная гражданская позиция — это то, что отличает кыргызстанцев. Большая благодарность медикам, волонтерам, всем, кто вносит вклад в общую победу», — пояснил Айдар Окенов.

Кроме того, фонд «Рахим» выделил продовольственную помощь для жителей Джети-Огузского района. 12 тонн муки и 1 тонна подсолнечного масла уже дошли до адресатов — нуждающихся граждан и многодетных семей — с помощью сотрудников социальной службы при акимиате Джети-Огузского района.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160038/
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