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Общество

Национальный фонд поддержки демократии перестал финансировать 2 тысячи проектов

Национальный фонд поддержки демократии (NED) приостановил поддержку почти 2 тысяч партнеров по всему миру. Об этом организация сообщила на своем сайте.

По ее данным, 95 процентов финансирования NED напрямую ассигнуется Конгрессом США и не считается иностранной помощью, но по необъяснимым причинам доступ к средствам прекращен. Впервые за четыре десятилетия работы организации она не смогла выполнить обязательства по поддержке проектов и большинство сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск.

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Уточняется, что работа NED не подпадала под указ президента США Дональда Трампа о заморозке иностранной помощи. Госдеп приостановил небольшую часть финансирования нацфонда в рамках документа, но эти средства составляли лишь фрагмент общего бюджета организации.

«Сильнее всего сбой сказывается в условиях жестких репрессий, когда специализированные организации, работающие на передовой, вынуждены увольнять персонал, сворачивать операции и в некоторых случаях сталкиваться с повышенными угрозами безопасности. NED — одна из самых эффективных организаций в своей области, направляющая 83 цента с каждого доллара на низовые усилия по борьбе с коррупцией, продвижению открытого правительства и поддержанию верховенства закона. Крайне важно, чтобы мы могли получить доступ к нашему финансированию и возобновить поддержку партнеров как можно скорее», — говорится в сообщении.

Справка 24.kg

Национальный фонд поддержки демократии (NED) — организация, созданная в 1993 году для поддержки демократии по всему миру. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321202/
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