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Бизнес

Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл-Таш» проведут противопожарные учения

Компания Beeline Кыргызстан предупреждает: в связи со скорым наступлением холодов необходимо заранее позаботиться о противопожарной безопасности.

13 ноября примерно в 16.00 в БЦ «Асыл-Таш» по адресу: ул. Ибраимова, 115/1, со стороны улицы Гоголя будут проходить учения по эвакуации людей во время чрезвычайной ситуации.

Сотрудниками ООО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан) совместно с представителями БЦ «Асыл-Таш» и компании «Акраком» будет включена звуковая пожарная тревога в здании БЦ «Асыл-Таш». Все сотрудники будут эвакуированы через выходы с восточной стороны здания. По тревоге прибудет пожарный расчет и произведет имитацию тушения пожара в здании БЦ «Асыл-Таш» в помещениях Beeline.

В это же время запланирован выезд команды спасателей МЧС, которые проведут имитацию спасения пострадавшего во время пожара с оказанием первой медицинской помощи. После этого на тротуаре одновременно в трех точках тренерами будет проводиться демонстрация работы огнетушителей при локализации очагов огня.

В это время доступ к парковке БЦ со стороны улицы Гоголя будет перекрыт пожарной автомашиной и автомашиной спасателей.

Вниманию горожан и сотрудников близлежащих строений к БЦ «Асыл-Таш»: не поддавайтесь паническим настроениям!

Рекомендация средствам массовой информации: не принимать во внимание сообщения от горожан о происходящем в здании бизнес-центра пожаре и других ЧС.

Обращение к сотрудникам БЦ «Асыл-Таш»: в день проведения учений в период с 16.00 до 16.30 в здании будут отключены лифты, затруднен проход к зданию со стороны тротуара в магазин, аптеку, стоматологию и офисную часть здания. Просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 
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