26 июня в 18.00 в ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Г.В.Плеханова пройдет одно из самых ярких и веселых событий этого жаркого лета — Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы»!

«Кубок дружбы» — это юмористический праздник национального и международного масштаба, который проводится департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы уже в девятый раз.

На протяжении этих девяти лет фестиваль наглядно показывает, как юмор сближает народы и страны, ведь, как известно, дружба начинается с улыбки, а юмор продлевает жизнь, поэтому «Кубок дружбы» — это залог вечной дружбы!

Как всегда, на одной сцене выступят известные молодежные юмористические коллективы и Stand Up-комики из разных стран, чтобы в дружеской атмосфере побороться за главный приз. Многие выступающие являются участниками различных телевизионных проектов, а имена артистов хорошо знакомы поклонникам юмористического жанра, поэтому борьба будет действительно жаркой!

А теперь самое интересное: гости фестиваля смогут не только насладиться смешной соревновательной программой Кубка, но и сами принять участие в нем.

Зрителям будет предложено принять участие в конкурсах и мастер-классах по актерскому, сценарному и юмористическому мастерству, а также поучаствовать в лотереи с крутыми призами!Помимо этого, на мероприятии выступят певица и музыкальный блогер Люся Чеботина, а также танцевальные коллективы.

В Кубке примут участие команды: ММ (Москва), сборная Еревана и Бишкека (Армения и Кыргызстан), Иван Иванов (Москва), сборная алтайцев (Горно-Алтайск), РУДН United (Москва), «Слово» (Республика Крым), «Эдита Плеха» (Казань-Москва), МЫ (Москва), «Сборная бывших» (Тула), «Очень сборная» (Москва-Иваново-Воронеж-Чебоксары).

В формате Stand Up выступят: Руслан Мухтаров (Уфа), Сергей Орлов (Якутия), Карина Мейханаджян (Эчмиадзин), Антон Токарев (Москва), Аля Кокушкина (Новосибирск), Антон Горбенко (Москва).

Оценивать участников будет опытное жюри, в состав которого войдут актеры, телеведущие, блогеры, известные юмористы, представители московского правительства и... сами зрители!

Гости фестиваля смогут повлиять на исход игры с помощью голосования, а лучшая группа поддержки принесет своей команде дополнительные баллы!

Приходите сами и зовите друзей, чтобы провести вечер в дружеском кругу и атмосфере юмора!

«Кубок Дружбы» ждет вас 26 июня в просторном зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Г.В.Плеханова по адресу: город Москва, Стремянный переулок, дом 28, строение 2.



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