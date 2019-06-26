14:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

В Москве пройдет Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы — 2019»

26 июня в 18.00 в ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Г.В.Плеханова пройдет одно из самых ярких и веселых событий этого жаркого лета — Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы»!

«Кубок дружбы» — это юмористический праздник национального и международного масштаба, который проводится департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы уже в девятый раз.

На протяжении этих девяти лет фестиваль наглядно показывает, как юмор сближает народы и страны, ведь, как известно, дружба начинается с улыбки, а юмор продлевает жизнь, поэтому «Кубок дружбы» — это залог вечной дружбы!

Как всегда, на одной сцене выступят известные молодежные юмористические коллективы и Stand Up-комики из разных стран, чтобы в дружеской атмосфере побороться за главный приз. Многие выступающие являются участниками различных телевизионных проектов, а имена артистов хорошо знакомы поклонникам юмористического жанра, поэтому борьба будет действительно жаркой!

А теперь самое интересное: гости фестиваля смогут не только насладиться смешной соревновательной программой Кубка, но и сами принять участие в нем.

Зрителям будет предложено принять участие в конкурсах и мастер-классах по актерскому, сценарному и юмористическому мастерству, а также поучаствовать в лотереи с крутыми призами! 
Помимо этого, на мероприятии выступят певица и музыкальный блогер Люся Чеботина, а также танцевальные коллективы.

В Кубке примут участие команды: ММ (Москва), сборная Еревана и Бишкека (Армения и Кыргызстан), Иван Иванов (Москва), сборная алтайцев (Горно-Алтайск), РУДН United (Москва), «Слово» (Республика Крым), «Эдита Плеха» (Казань-Москва), МЫ (Москва), «Сборная бывших» (Тула),  «Очень сборная» (Москва-Иваново-Воронеж-Чебоксары).

В формате Stand Up выступят: Руслан Мухтаров (Уфа), Сергей Орлов (Якутия), Карина Мейханаджян (Эчмиадзин), Антон Токарев (Москва), Аля Кокушкина (Новосибирск), Антон Горбенко (Москва).

Оценивать участников будет опытное жюри, в состав которого войдут актеры, телеведущие, блогеры, известные юмористы, представители московского правительства и... сами зрители!

Гости фестиваля смогут повлиять на исход игры с помощью голосования, а лучшая группа поддержки принесет своей команде дополнительные баллы!

Приходите сами и зовите друзей, чтобы провести вечер в дружеском кругу и атмосфере юмора!

«Кубок Дружбы» ждет вас 26 июня в просторном зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ имени Г.В.Плеханова по адресу: город Москва, Стремянный переулок, дом 28, строение 2.

Подписывайтесь и следите за новостями в Instagram и официальной группе ВКонтакте.

По вопросам сотрудничества и аккредитации СМИ:  +8 985 362 74 88 (звонки из России), 
+7 985 362 74 88 (из Кыргызстана), e-mail: kubokdruzhbi@gmail.com.
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Популярные новости
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; получило разрешение на&nbsp;покупку акций ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличивает емкость и&nbsp;покрытие сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE
Бизнес
В&nbsp;Москве пройдет Фестиваль национального юмора &laquo;Кубок дружбы&nbsp;&mdash; 2019&raquo; В Москве пройдет Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы — 2019»
Топ-5 смартфонов до&nbsp;10&nbsp;тысяч сомов Топ-5 смартфонов до 10 тысяч сомов
Олимпийский комитет&nbsp;КР участвовал в&nbsp;открытии штаб-квартиры МОК в&nbsp;Швейцарии Олимпийский комитет КР участвовал в открытии штаб-квартиры МОК в Швейцарии
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте