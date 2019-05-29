Акцизные марки на пиво. Депутаты губят отечественный бизнес в угоду импорту

Введение акцизных марок на пиво приведет к закрытию кыргызских пивоваренных заводов, уменьшению поступлений в бюджет и росту импорта напитка. В этом уверены в Ассоциации производителей пива.

Напомним, 26 апреля 2019 года на общественное обсуждение вынесен законопроект, которым предлагают ввести акцизные марки на пиво. Ведь на сегодня пиво — единственный алкогольный продукт, который не маркируется. Но при этом именно эта отрасль является самой дисциплинированной с точки зрения сбора акцизов.

Подпольного рынка пива не существует из-за сложности его производства. Отсутствует и контрафакт пива.

«

»

«Аналогов маркировки пива нет ни в одной стране с развитой пивоваренной отраслью. При этом в этих странах нет исерогорынка. Нужно изучить опыт этих стран, а не внедрять то, что не сработало в винно-водочной отрасли. Маркировка пива поставит малые и средние пивоварни перед выбором: закрыться или уйти в тень. Она потребует огромных разовых затрат на приобретение дополнительного оборудования. Кроме того, от производителей потребуют оплачивать дополнительную услугу, как это есть сейчас в винно-водочной отрасли», — отмечают в Ассоциации производителей пива.

Акцизную марку будет очень сложно наклеить технологически. Скорость движения конвейерной линии с пивом в несколько раз выше, чем с водкой или вином. Встроить момент наклейки марки в технологию производства пива невозможно. Поэтому маркировка пива отразится на увеличении цены самого продукта, что также повлияет на сокращение объемов продаж. Следовательно, сократится и поступление акциза в бюджет.

Кроме того, стоит помнить, что и налогообложение производителей пива в Кыргызстане значительно выше, чем у соседей. Акциз на пиво в КР составляет 17 сомов на 1 литр при численности населения 6,2 миллиона человек. В Казахстане, например, он 7,5 сома при населении 32 миллиона человек, а в Узбекистане — 10,5 сома при населении 18 миллионов человек. Более того, в Казахстане установлены разные ставки акциза на пиво для отечественных и импортных производителей, чтобы поддержать свой бизнес. В Кыргызстане же ставки едины для всех.

Рост цены на пиво может привести к тому, что население перейдет к употреблению более крепких напитков.

«Необходимость наклеивания акцизных марок повлечет снижение темпов производства, что приведет к убыточности пивоваренных предприятий, снижению налоговых отчислений и сокращению рабочих мест. Компании-импортеры без проблем решат вопрос маркировки пива, так как это гиганты в сфере производства пенных напитков, у них имеются огромные инвестиции. Где в таком случае поддержка государства для отечественных производителей? Акцизная марка пива приведет к тому, что увеличится ввоз пива из России, Узбекистана, Казахстана и окончательно похоронит местных производителей», — заключили в ассоциации.