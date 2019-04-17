Бланки для Е-загранпаспортов. IDEMIA готова поставить бланки в срок

Компания IDEMIA France SAS подала административную жалобу на решение тендерной комиссии ГРС и межведомственной комиссии по расcмотрению жалоб на тендер по закупке бланков для загранпаспортов.
Напомним, что, согласно объявлению, сделанному на портале госзакупок 1 февраля 2019 года, две компании — Garsu Pasaulis и IDEMIA France SAS — признаны соответствующими всем требованиям конкурсных торгов. Но победителем признана Garsu Pasaulis.
Для информации: все участники тендера были в одной ценовой линейке, за исключением предложения Банкнотной фабрики Казахстана, которое было значительно дороже. Один участник тендера германская компания Muehlbauer выставила более низкую цену, однако свое предложение она оценила в евро, а не в кыргызских сомах.
В предыдущем письме французская компания сообщала, что уже обращалась к тендерной комиссии и получила заключение независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб. «В своем ответе комиссия подтвердила нам, что Garsu Pasaulis представила данные по персонализации только 1 миллиона 807 тысяч 320 электронных паспортов за последние пять лет, тогда как ГРС в тендерной документации определила критерии доказанного опыта в 2 миллиона электронных паспортов, персонализированных за последние пять лет», — говорится в административной жалобе.
В компании поясняют, что IDEMIA готова инвестировать в Кыргызскую Республику в различных секторах, таких как дорожная безопасность, безопасность пассажиров, «Безопасный город», электронные государственные услуги, «Электронные ворота», электронные и банковские платежи и многих других, и поддерживать стремление президента КР Сооронбая Жээнбекова реализовать стратегию по цифровизации страны.
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IDEMIA — мировой лидер в области производства документов, идентифицирующих личность, и обеспечения их безопасности. Общее количество документов, удостоверяющих личность, произведенных компанией и находящихся в обращении по всему миру, превышает уже 3 миллиарда экземпляров. Это компания со штатом 14 тысяч сотрудников и торговым оборотом, превышающим 2,3 миллиарда евро в год.