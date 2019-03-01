В Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы (PRI). Об этом на пресс-конференции заявил директор представительства PRI Азамат Шамбилов.

По его словам, работа PRI направлена на обеспечение справедливого и гуманного обращения с детьми, женщинами, уязвимыми группами в системе уголовного правосудия.

«PRI проводит активную кампанию по всей Центральной Азии. За это время мы провели большую работу в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Решение об открытии независимого офиса PRI в Кыргызстане обусловлено гуманизацией уголовного законодательства и реформой судебной системы. С 1 января 2019 года в КР вступил в силу ряд новых законодательных норм, предусматривающих пробацию, медиацию, примирение сторон. PRI является одной из организаций в мире, сопровождающих важные реформы в пенитенциарной системе. Мы продвигаем альтернативные меры тюремного заключения, поддерживающие ресоциализацию нарушителей, права заключенных на справедливое и гуманное обращение, проводим кампанию по предупреждению пыток и отмене смертной казни», — сказал Азамат Шамбилов.

Региональный директор PRI отметил, что Кыргызстан переживает большой кризис.

«Есть ряд вопросов, которые не решаются последние десять лет. Пенитенциарная система успешно работала, внедрялись гуманные направления, отменили смертную казнь. Существует проблема переполненности тюрем. В разных учреждениях она составляет от 100 до 150 процентов. В 2006 году мы провели первый аудит в тюрьмах Центральной Азии, в том числе и Кыргызстане. Выявлены низкое качество содержания осужденных, отсутствие еды, реабилитационных программ, надлежащего медицинского обслуживания. Транспортировка осужденных остается большой проблемой в КР», — добавил он.

Кыргызстану стоит задуматься о будущем тех людей, которые попадают в места лишения свободы, ведь они будут возвращаться в общество. Важно, чтобы они не совершали повторные преступления. Директор представительства PRI Азамат Шамбилов

Директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов отметил, что в рамках сотрудничества PRI провело около 30 обучающих тренингов для сотрудников ведомства, появилась возможность обучения за границей.

«Сейчас идет работа по созданию учебного центра в НЦПП и электронного курса. В учебном центре смогут пройти обучение и госслужащие. Вместе с PRI мы намерены провести мониторинг закрытых учреждений МВД. Мы сравним динамику изменений по условиям содержания в этих учреждениях. Ежегодно от PRI мы получаем техническую и экспертную помощь в подготовке докладов НЦПП», — сказал Нурдин Сулайманов.

Омбудсмен Токон Мамытов добавил, что открытие независимого представительства PRI свидетельствует о том, что работа в области тюремной реформы получает у мирового сообщества поддержку.

«Институт омбудсмена работает с PRI с 2013 года. Благодаря этой организации работает горячая линия 115, куда поступают сообщения о фактах нарушения прав человека, в том числе от лиц, находящихся в местах лишения свободы. Офис PRI поможет нам в реализации правил Нельсона Манделы по стандартам в обращении с заключенными. Эта категория лиц должна пользоваться уважением. Ни один из них не должен подвергаться пыткам и другим жестоким видам обращения или наказания», — отметил Токон Мамытов.