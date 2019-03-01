В Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы (PRI). Об этом на пресс-конференции заявил директор представительства PRI Азамат Шамбилов.
По его словам, работа PRI направлена на обеспечение справедливого и гуманного обращения с детьми, женщинами, уязвимыми группами в системе уголовного правосудия.
«PRI проводит активную кампанию по всей Центральной Азии. За это время мы провели большую работу в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Решение об открытии независимого офиса PRI в Кыргызстане обусловлено гуманизацией уголовного законодательства и реформой судебной системы. С 1 января 2019 года в КР вступил в силу ряд новых законодательных норм, предусматривающих пробацию, медиацию, примирение сторон. PRI является одной из организаций в мире, сопровождающих важные реформы в пенитенциарной системе. Мы продвигаем альтернативные меры тюремного заключения, поддерживающие ресоциализацию нарушителей, права заключенных на справедливое и гуманное обращение, проводим кампанию по предупреждению пыток и отмене смертной казни», — сказал Азамат Шамбилов.
Региональный директор PRI отметил, что Кыргызстан переживает большой кризис.
Кыргызстану стоит задуматься о будущем тех людей, которые попадают в места лишения свободы, ведь они будут возвращаться в общество. Важно, чтобы они не совершали повторные преступления.Директор представительства PRI Азамат Шамбилов
«Сейчас идет работа по созданию учебного центра в НЦПП и электронного курса. В учебном центре смогут пройти обучение и госслужащие. Вместе с PRI мы намерены провести мониторинг закрытых учреждений МВД. Мы сравним динамику изменений по условиям содержания в этих учреждениях. Ежегодно от PRI мы получаем техническую и экспертную помощь в подготовке докладов НЦПП», — сказал Нурдин Сулайманов.
Омбудсмен Токон Мамытов добавил, что открытие независимого представительства PRI свидетельствует о том, что работа в области тюремной реформы получает у мирового сообщества поддержку.
«Институт омбудсмена работает с PRI с 2013 года. Благодаря этой организации работает горячая линия 115, куда поступают сообщения о фактах нарушения прав человека, в том числе от лиц, находящихся в местах лишения свободы. Офис PRI поможет нам в реализации правил Нельсона Манделы по стандартам в обращении с заключенными. Эта категория лиц должна пользоваться уважением. Ни один из них не должен подвергаться пыткам и другим жестоким видам обращения или наказания», — отметил Токон Мамытов.