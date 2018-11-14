Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club

В KARVEN Sport Club открылся новый суперсовременный тренажерный центр. На площади около 1 000 квадратных метров для любителей здорового образа жизни размещены абсолютно все виды оборудования и фитнес-технологий — силовые и кардиотренажеры от мировых лидеров Hoist и Precor, многофункциональная рама для кроссфита, профессиональный боксерский ринг с мешками и пневмогрушами, татами для единоборств, огромный демонстрационный экран, креативный подвесной потолок на высоте 8 метров и комфортная нестандартная подсветка.

С открытием нового тренажерного центра значительно расширились возможности KARVEN Sport Club, здесь одновременно могут заниматься до 100 человек.

Также открыты новые залы сайкла и единоборств, где начала работу секция дзюдо.

Гостей и членов KARVEN Sport Club ждали удивительное фитнес-путешествие, развлекательная программа, множество призов и подарков и незабываемые впечатления от выступления членов KARVEN Sport Сlub — известной музыкальной группы «Элес», презентаций нового релиза групповых программ голландской компании CLUB JOY и оборудования для занятий кроссфитом, а также мастер-классов по боевым искусствам.

KARVEN Sport Сlub будет рад видеть в числе своих друзей новых членов клуба!