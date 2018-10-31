«Бай-Тушум» присоединился к акции, посвященной 90-летию Чингиза Айтматова

К 90-летию Чингиза Айтматова «Бай-Тушум» присоединился к флешмобу «Айтматовские чтения» — сотрудники банка читают произведения великого писателя.

«Юбилей народного писателя Чингиза Айтматова весь Кыргызстан будет отмечать 12 декабря. Наш банк тоже решил присоединиться к акции по литературному чтению его великих произведений. Для каждого гражданина это уникальная возможность окунуться в историю, культуру, философию, традиции кыргызского народа, раскрываемые в каждом произведении Айтматова», — рассказал председатель правления банка Максатбек Ишенбаев.

Он же первым и прочел отрывок из романа Чингиза Торекуловича «Кыямат» («Плаха»).

Продолжила «Айтматовские чтения» специалист отдела развития бизнеса банка «Бай-Тушум» Толгонай Умуралиева. Она выбрала отрывок из повести «Саманчынын жолу» («Материнское поле»). Только послушайте, как проникновенно и душевно получилось у Толгонай прочесть строки из произведения писателя.

А вот руководитель Бишкекского филиала банка «Бай-Тушум» Азамат Асылбашев выбрал отрывок из бессмертной повести Чингиза Торекуловича «Первый учитель».

А какое произведение великого писателя любите вы? Делитесь своим мнением, записывайте видео и размещайте на своих страничках в Facebook и Instagram c хэштегом #АйтматовскиеЧтения и #90летАйтматов.

«Присоединяйтесь! Давайте вместе вспомним то уникальное литературное наследие, которое оставил нам и будущим поколениям Чингиз Торекулович», — призывает всех кыргызстанцев Максатбек Ишенбаев.