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Агент 024

В Караколе наркологический диспансер не уничтожает шприцы, а оставляет на улице

В Караколе наркологический диспансер не уничтожает шприцы, а оставляет на улице. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это шприцы из частного наркологического диспансера, которые должны утилизировать. Диспансер находится рядом со школой имени Ленина, на пересечении улиц Джамансариева и Коенкозова. Иглы могут быть заражены ВИЧ, СПИДом и другими болезнями. Дети могут пораниться», — написал читатель.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, утилизация медицинских изделий осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета медицинских отходов.

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